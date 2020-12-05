Суббота, 5 Декабря 2020 11:05

АрмИнфо. Российские саперы приступили к разминированию местности в районе населенного пункта Ходжалу неподалеку от аэропорта Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Зачистка этого района от взрывоопасных предметов проводится с привлечением многофункционального роботизированного комплекса "Уран-6" и саперного отделения Минобороны РФ.

Как сообщил заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский, к настоящему времени взрывоопасных предметов в этой местности не обнаружено. Он также рассказал, что использование комплекса "Уран-6" в совокупности с действиями саперов позволяет провести зачистку качественно и полноценно.

"Комплекс "Уран-6" управляется дистанционно через оператора, может выдержать до семи подрывов эквивалентом противопехотной мины. Также у него имеются съемные тралы", - рассказал Ключевский. По его словам, робот используется российскими военными на открытых участках, рельеф которых позволяет применять технику. Однако территория Нагорного Карабаха также обильно покрыта холмами и горами, разминирование на которых уже приходится выполнять преимущественно саперам.

Власти Нагорно-Карабахской Республики и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре, рассказал РИА Новости источник в администрации НКР.

"Сейчас обе стороны - наша и российская - прилагают усилия к тому,

чтобы это случилось", - сказал собеседник агентства, отвечая на

вопрос о возможности возобновления работы в Степанакерте уже до конца

года.

Он добавил, что воздушная гавань будет обслуживать, в том числе, пассажирские рейсы, которые, как ожидается, будут прибывать в НКР не только из Москвы, но и из российских регионов.

Другой источник подтвердил достоверность этих планов. По его словам, "вероятно, уже до конца текущего месяца мы будем свидетелями тому, как первые российские самолеты приземлятся в Нагорном Карабахе".

Аэропорт около Степанакерта был построен в 1974 году, в основном рейсы были в Ереван и в Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.