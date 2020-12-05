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 Суббота, 5 Декабря 2020 11:05
Александр Аванесов

Лавров: Россия, и Турция находят точки соприкосновения, как это происходит в случае Нагорного Карабаха

Лавров: Россия, и Турция находят точки соприкосновения, как это происходит в случае Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Россию не смущает членство Турции в НАТО, а также расхождение взглядов по некоторым вопросам внешней политики, между странами нет принципиальных разногласий. Об этом накануне заявил  министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"У нас нет каких-то принципиальных разногласий с Турцией. Я уверен, что отношения между Россией и Турцией - это пример того, как две независимые страны работают вместе для того, чтобы реализовывать свою политику. Они ни перед кем не прогибаются, они не выдвигают ультиматумов, они не подвержены влиянию извне. Так что членство Турции в НАТО не является для нас каким-то препятствием", - отметил глава МИД РФ, слова которого цитирует ТАСС.

По его словам, в мире между странами неизбежно возникают разногласия, но если они открыты к сотрудничеству, то могут достичь баланса интересов. "Это и происходит в отношениях между Россией и Турцией, которые основаны на принципах добрососедства, взаимного учета интересов.  На данный момент нашим президентам удалось выработать модель сотрудничества, которая сглаживала бы эти противоречия, преодолевала бы их", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва и Анкара успешно взаимодействуют по различным направлениям и имеют перспективные планы по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Лавров указал, что даже несмотря на всю разницу в подходах двум государствам в итоге удается объединить усилия и способствовать прекращению огня в различных зонах конфликтов. "Что касается Ливии, да, там с Турцией у нас разные подходы. Турция предпочитает делать акцент на своих отношениях с администрацией в Триполи. Но посмотрите на картину в целом. Мне кажется, что участие Турции, нас [России] и других сторон способствует сотрудничеству во имя прекращения боевых действий, как и в других регионах, в том числе,  в Нагорном Карабахе", - пояснил он.

Россия, в частности, также была не согласна с позицией Турции, которую она заняла в начале боевых действий в Нагорном Карабахе: Анкара заявляла о возможности решить конфликт военным путем. Однако эта ситуация завершилась трехсторонним соглашением лидеров РФ, Азербайджана и Армении благодаря общим усилиям. "Во всех подобных случаях и Россия, и Турция находят точки соприкосновения, находят пути для того, чтобы достичь синергии для того, чтобы комбинировать наши усилия. Вот это и происходит в случае Нагорного Карабаха", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Кажется, одним из хороших примеров является Сирия, где Россия совместно с Турцией и Ираном выработала астанинский формат, который оказался самым перспективным механизмом для урегулирования конфликта в Сирии. Именно астанинский формат на фоне полнейшего бездействия со стороны ООН доказал свою состоятельность.  И мы приветствуем участие Турции в данном формате", - заключил Лавров.


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