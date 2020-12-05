Суббота, 5 Декабря 2020 11:04

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Ереван и Баку возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для достижения устойчивого мира. Об этом накануне журналистам заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования, - отметил представитель всемирной организации. - Он также призывает правительства и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, ведущего к региональному миру, стабильности и процветанию".

"Генсек подчеркивает, что ООН готова удовлетворить гуманитарные нужды во всех пострадавших от конфликта районах и в случае получения соответствующего запроса увеличить помощь Армении и Азербайджану", - отметил Дюжаррик. "Он призывает все влияющие на ситуацию стороны полноценно сотрудничать с представителями ООН, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ", - добавил представитель генсека.

Гутерриш приветствовал соглашение о перемирии, достигнутое 9 ноября при посредничестве России и призвал "все стороны продолжить выполнять его положения, а также их международные обязательства, в особенности в области международного гуманитарного права и соблюдения прав человека".