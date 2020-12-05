Суббота, 5 Декабря 2020 01:41

АрмИнфо. После войны в Арцахе, я считаю, что наши отношения с Россией должны выйти на новый уровень. Об этом в интервью 5-ому каналу заявил первый президент Арцаха, второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он подчеркнул, что данная война стала для Армении тяжелым испытанием, и сейчас перед страной стал ряд важных вопросов, которые необходимо решать.

“Так, например, одной из наших главных задач является восстановление армии, в ходе войны мы понесли целый ряд весьма крупных потерь, в том числе в вооружении. Однако, чтобы не сеять панику, я не стану их перечислять, скажу лишь, что результаты совсем не утешительные. Для решения этого вопроса, и ряда других не менее важных и системных проблем нам необходима более дальнейшая интеграция с Россией”, - подчеркнул Кочарян.

Второй президент Армении заметил, что на сегодняшний день ситуация такова, что у нас нет даже армии, которая способна защищать границы Сюника, а власти даже не думают принимать участие в этом процессе. “В итоге вся ответственность за ситуацию легла на главу села и ополчение, которое защищает эту важную границу”,- подчеркнул он.

Также Кочарян заметил, что роль России становится также весьма актуальной в связи с тем, что роль Турции, как активного игрока в регионе увеличивается. “Всем нам известно, что гарантом безопасности Армении является Россия. Если вам кажется, что война закончилась и теперь ситуация будет спокойной, вы ошибаетесь, следует четко осознать, Турция никогда не отказывалась от своих планов. Сейчас Анкара надеется максимально ослабить Ереван.

Еще один вопрос касается рынка Армении, он не слишком велик, в отличии от рынка России. Таким образом, я считаю, что нам необходимо новое правительство, которое сможет углубить наши отношения с Россией, это правительство подобной возможности не имеет.

Я расскажу вам, почему я так считаю. Давайте вернемся в прошлое, за несколько недель до войны, на должность главы СНБ Армении был назначен человек, который занимался тем, что собирался избавиться от «российских агентов» в структуре. В частности, имеются ввиду люди, которые получили образование в России. И как после всего этого вы представляете развитие отношений этой власти с Москвой? ”,- задался вопросом Кочарян.

По словам второго президента Армении, в ходе войны особое место занимает сотрудничество между спецслужбами, и когда в СНБ назначается человек, который имеет такую миссию, данные контакты практически невозможны. “Во время войны данный человек был снят со своего поста, но сейчас он продолжает что-то докладывать президенту Арцаха. Подобное поведение называется двурушничеством. Когда в стране, в одной из главных структур работает такая личность, то вряд ли можно рассчитывать на репутацию надежного партнера”,- заметил он.

В заключении, Кочарян также коснулся вопроса, связанного с военнопленными. По словам второго президента Армении, этим вопросом особенно активно должны заниматься власти страны, в то время как они перекладывают ответственность за весь этот процесс на российских миротворцев.

“Родители пропавших без вести солдат и военнопленных, ходят из одного ведомства в другое. И никто не берет на себя ответственность, никто не дает им ответов.В итоге, люди вынуждены просить содействия у посольства России в Армении. Если правительство не занимается этим вопросом, то какова его задача? Зачем оно находится у власти. Руководство страны должно взять на себя ответственность и заняться этим вопросом”,- заключил Роберт Кочарян.