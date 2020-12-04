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 Пятница, 4 Декабря 2020 20:24

Глава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФ

Глава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФ

АрмИнфо.   Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял прибывшую в Карабах делегацию во главе с командующим инженерными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.

Приветствуя гостей, Президент отметил, что решение вопросов внутренней и внешней безопасности очень важно для стабильного и безопасного развития Республики Арцах, и в этом плане осуществляется широкомасштабное сотрудничество с российской миротворческой миссией в регионе. В этом контексте визит делегации инженерных войск ВС РФ даст возможность решить новые проблемы на практическом уровне.

Юрий Ставицкий поблагодарил Арутюняна за теплый прием и отметил, что члены делегации готовы к обсуждению конкретных задач и поиска решений всех вопросов.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян.


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