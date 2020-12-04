Пятница, 4 Декабря 2020 20:17

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян и Посол Литвы в Армении г-жа Инга Станите-Толочкиене обсудили вопрос грубого нарушения прав человека со стороны азербайджанских вооруженных сил, многочисленные факты зверств и издевательств над военнопленными и гражданским населением Арцаха.

Защитник прав человека подчеркнул, что нападения на мирное население Арцаха и использование против него запрещенного оружия, участие в войне наемных террористов, зверства и бесчеловечное обращение к армянам, свидетельствуют о взятой на вооружение властями АР политики этнических чисток в Арцахе.

Татоян проинформировал посла, что власти Азербайджана искусственно затягивают обмен телами погибших и вопрос возвращения армянских пленных в Азербайджан как в ходе, так и после завершения военных действий.

<Азербайджан намерен сознательно создать атмосферу неуверенности и напряженности в армянском обществе, хочет подорвать психический иммунитет общества, причинить душевные страдания семьям погибших военнослужащих, пропавших без вести и пленных. <Все это является частью давнейшей политики армяноненавистничества в Азербайджане>, - сказал Арман Татоян.

В ходе встречи стороны обсудили другие вопросы, связанные с защитой прав человека, а также достигли договоренностей по новым направлениям сотрудничества в области прав человека.