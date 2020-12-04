Пятница, 4 Декабря 2020 18:24

АрмИнфо. Глава МИД Германии Хайко Маас предлагает привлечь Минскую группу ОБСЕ для политического урегулирования в Нагорном Карабахе в средне- и долгосрочной перспективе.

"Мы по-прежнему убеждены в том, и об этом мы очень четко дали понять Москве, что Минская группа должна быть привлечена для политического урегулирования этого конфликта в средне- и долгосрочной перспективе. И все на протяжении этих двух дней высказались в поддержку усиления там роли ОБСЕ", - сказал Маас, отвечая на вопросы журналистов после двухдневной видеоконференции СМИД ОБСЕ, передает РИА Новости.