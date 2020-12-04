Пятница, 4 Декабря 2020 16:44

АрмИнфо. Одна из ведущих консалтинговых компаний Армении MPG (Marketing Professional Group), представляющая интересы группы Gallop Int., в период с 25 ноября по 2 декабря провела опрос среди населения страны, опубликованные результаты которого в определенной степени отображают общественное мнение по поводу развития внутриполитических событий.

Отметим, что опрос содержит 6 наиболее волнующих сегодня Армению вопросов, касающихся уровня безопасности страны, необходимости проведения внеочередных парламентских выборов, системы управления страной и отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

В частности, согласно результатам исследования, 38,2% опрошенных считают, что Армения сегодня совершенно не защищена от внешних нападений, 19,5% - полагают, что скорее да, чем нет; 18,9% - скорее нет, нежели да; 15,4% придерживаются мнения, что сегодня у государства совершенно нет каких-либо угроз, связанных с обеспечением безопасности и 8,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

Безопасности Армении, по мнению 86,5% опрошенных, угрожает в первую очередь Турция; 70,9% - указали в этой связи на Азербайджан; 11,7% респондентов считают, что главной угрозой Армении является Россия, 10,4% - Израиль, 6,4% - Великобритания, 5,4% - США. 17,4% опрошенных назвали ряд других стран, и доля затруднившихся ответить составила 5,5%.

На вопрос, видят ли граждане необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов 28,8% ответили утвердительно, 27,2% - считают, что подобной необходимости нет; 16,9% - считают, что скорее да, нежели нет; 14,3% - скорее нет, нежели да; и 12,8% респондентов затруднились с ответом.

При этом 36,8% опрошенных считают, что в Армении должна сохраниться парламентская система правления, 32,6% - предпочли бы вернуться к полупрезидентской форме правления, а 30,5% - затруднились ответить.

Согласно исследованию, большинство опрошенных граждан (56,3%) не знакомы с антикризисной дорожной картой премьер-министра Никола Пашиняна, которая предполагает выход из сложившегося кризиса в течение 6 месяцев, 41,5% - ознакомились с ней, и 2,2% - затруднились дать ответ.

После подписания трехстороннего заявления только 37,8% респондентов считают, что Никол Пашинян должен остаться у власти (по данным за 18 ноября их количество составляло 44,3%, за 13 ноября – 48,1%), 45,3% - проголосовали за отставку премьера (18 ноября – 42,1%, 13 ноября -35,2%) и 16,9% граждан затруднились дать ответ (18 ноября – 13,6%, 13 ноября -16,7%).

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков в период с 25 ноября по 2 декабря этого года, объем выборки составил 1002, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup — одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире.

С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.