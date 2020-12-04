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 Пятница, 4 Декабря 2020 17:41

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16։00  собственные дома улиц Норка 4, 7, 10, 13, 17 в Норк Мараше; собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 13-ой и 2-ой улиц Норка, собственные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, собственные дома на улице Г.Овсепяна, подъезды 6, 7 жилого дома 75 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; собственные дома на 1-ом переулке 14-ой улицы Авана; жилой дом 11 (2/12) на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-17:00 жилой дом 7 на улице Вардананца, жилые дома 45а, 46, 48, 50, 50а на пр. Маштоца, жилой дом 23/37 на улице Корюна, собственные дома на улице Корюна, частично собственные дома на пр. Мясникяна, частично собственные дома на переулке Саят-Нова, жилые дома 17, 19, 28 на улице Абовяна, жилые дома 3, 5, 5а на улице Тпагричнера, жилой дом 10 на улице Маисян, жилой дом 29 на улице Кохбаци, собственные дома на улице Суренянца, жилой дом 24а на улице Хоренаци, частично собственные дома на 1-ом тупике Хоренаци, жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 55, 59 на улице Налбандяна, жилой дом 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Ширака, жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6а, 8 на улице Ширака, жилые дома 62, 64, 64 на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 8а, 62 на улице Мамиконянца, жилой дом 17 на улице Рубинянца, жилой дом 30/3 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 24, 41/1, 43/1 на пр. Комитаса, жилой дом 20/1 на улице Вагаршяна, жилой дом 26 на улице Рубинянца, собственные дома на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

11։00-15։00  села Верин Двин и Неркин Двин полнстью; частично села Далар и Беркануш;

 

в Котайкской области:

10։00-16։00  улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, Ширака, кварталы “Калер”, “Болор охер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

12։00-14։00  частично общины Птгни и Балаовит, ООО “Ай-Навт”, “Арм-Глас”, “Саранист”, “Онира Клаб”, “Г.Овсепян”, ООО “Алмериа” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); садоводческая компания “Птгни-2”, воинская часть, село Балаовит, административное здание Военной полиции, консервный завод Балаовита, газозаправочная станция и прилегающие территории;

 11։00-17։00  частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Гегашен, Камарис, Капутан, Зар, Дзорахбюр;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Сюникской области:

11:00-15:00  улицы Горис-гюх и Сатян в городе Горис;

11:00-16:00  село Горайк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180

 


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