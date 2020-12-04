Пятница, 4 Декабря 2020 17:40

АрмИнфо.Всякие попытки дискредитировать внешнеполитическое ведомство и вовлечь его во внутриполитические спекуляции, является прямым ударом по государственности Армении. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

Айвазян, в частности заметил, что МИД является аполитичной структурой: <У нас одна цель, своей работой защищать права и интересы армянского народа>. <Особенно сейчас, когда после военных действий вся ответственность перемещается в область дипломатии. Надеюсь, что данную точку зрения разделяют все наши соотечественники, которые озабочены судьбой Армении",- подчеркнул Айвазян.

Министр отметил, что вся нация выражает благодарность армии. "Наша армия достойно противостояла турецко-азербайджанской агрессии, и разрушила их мечты об уничтожении армянского народа у нас на родине. Сложившаяся сегодня ситуация вызвана тем, что силы в войне были не равными. Хочу отметить, что как и армянская армия, так и МИД страны остается на занятых позициях, и сегодня мы делаем все возможное, чтобы оправдать те жертвы, на которые пошли достойнейшие представители нашего народа", - подчеркнул он.

Глава МИД Армении заявил, что сейчас в стране есть вопросы, которые необходимо как можно скорее решить. "Дипломатия любит тишину, поэтому мы, молча, будем выполнять возложенные на нас обязательства, и поверьте, результат не заставит себя долго ждать. В истории были случаи, когда дипломатия выводила страну из крайне тяжелых ситуаций. Прошу вас доверять армянской дипломатии",- заключил министр.