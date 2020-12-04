Пятница, 4 Декабря 2020 16:21

АрмИнфо. Анкара и Баку обрушились с критикой на Францию за резолюцию по Нагорному Карабаху.

Так, президент Турции Реджеп Тайип раскритиковал решение Национального собрания Франции по Нагорному Карабаху, заявив, что Париж лишился всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху.

Президент Турции поддержал «инициативу азербайджанского лидера Ильхама Алиева, предложившего ранее Франции передать Марсель армянам для создания второго армянского государства». Хотя Эрдогану вместо того, чтобы давать советы Парижу, стоило бы посмотреть на страницы истории собственного государства, которое учинив геноцид армянского народа, захватил территорию Западной Армении.

Этот вопрос прокомментировал и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, который заверил, что парламент, принимающий решение о признании Нагорного Карабаха, что не сделано ни одним государством мира, включая Армению, «живет сказками».

«Если признание государства считается столь легким процессом, то и исключение из разряда государств должно быть столь же простым. Национальная ассамблея Франции потеряла статус серьезного оппонента», - сказал спикер парламента Турции, заверив, что мол несмотря на всю шумиху, развязываемую Францией на международной арене, «эффективность» Парижа в качестве глобального игрока стремительно снижается.

В свою очередь Азербайджан вызвал посла Франции в АР Закари Гросса в МИД страны.

Накануне Национальное Собрание (нижняя палата парламента Франции) приняло резолюцию, которая призывает правительство Франции признать Нагорный Карабах для обеспечения безопасности его населения.

Несколько дней назад такую же резолюцию принял Сенат Франции (верхняя палата парламента). В обоих случаях МИД Франции заявил, что признание Нагорного Карабаха не поможет переговорному процессу: в Сенате об этом заявил статс-секретарь МИД Жан-Батист Лемуан, а в Национальном Собрании – глав МИД Жан-Ив ле Дриан.

После этого посол Франции в Азербайджане сделал запись в своем Twitter: “Одно должно быть ясно: Франция признаёт независимость своего парламента, но не Нагорного Карабаха”.