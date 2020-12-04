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 Пятница, 4 Декабря 2020 16:06

История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление  

История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление  

АрмИнфо.Туркменский народ веками мечтал о суверенном, правовом, демократическом и светском государстве. Осенью 1991-го года в результате распада огромного тоталитарного государства – Советского Союза, Туркменистан пробрел свою независимость.

И в принятом скоро Конституционном законе “О независимости и основах государственного строительства Туркменистана” говорилось о том, что Туркменское государство будет осуществлять равноправные, взаимовыгодные отношения с другими государствами мира. 

После приобретения своей независимости Туркменистан выбрал принцип нейтралитета, который будет составлять основу его внутренней и внешней политики. Этот принцип вытекал из вековых традиций, образа жизни туркменского народа и он обязательно должен был соответствовать национально-государственным интересам страны.

Были также выработаны такие принципы этой нейтральной политики,   как миролюбие; невмешательство во внутренние дела других государств;  уважение их суверенитета и территориальной целостности; неучастие в международных военных организациях и договорах; решение  международных вопросов политико-дипломатическими средствами и т.д. И как говорилось “В Программе внешней политики Туркменистана как нейтрального государства” (1995, стр. 74.), с первых дней своей независимости страны Туркменское государство провозглашая принципы нейтралитета и открытых дверей, также осуществляло  их  на деле.          

          Таким образом, нейтралитет является высшим проявлением идущих из древности миролюбивых традиций туркменского народа и принципы туркменского нейтралитета полностью соответствуют общепризнанным нормам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций.

После выбора туркменским нашим народом политики постоянного, позитивного нейтралитет, следующим шагом государства в этом направлении было получение признания нейтрального статуса Туркменистана со стороны международного сообщества в целом. Для достижения этой цели на уровне государства была проведена большая внешнеполитическая и дипломатическая работа.

Например, 10 июля 1992-го года в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча руководителей государств и правительств стран, членов Совещания по безопасности   и сотрудничеству в Европе. В ходе этой встречи Туркменистан подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. По просьбе Туркменистана участники Совещания также поддержали политику нейтралитета Туркменистана.

15 марта 1995 года Туркменистан принимал участие в работе  третьей встречи руководителей государства стран-членов Организации экономического сотрудничества, которая состоялась в Исламабаде (Пакистан), а 20 октября 1995-го года страна участвовала во встрече руководителей государств и правительств стран-участников Движения неприсоединения, состоявшейся в городе Картахена (Koлумбия). Туркменистан стал 114-ым участником Движения неприсоединения.  Участники этих саммитов также единогласно поддержали политику нейтралитета Туркменистана.   

Активная, результативная дипломатическая работа, направленная на достижение признания миром сообществом нейтральной политики Туркменистана продолжалась в первой половине 90-х годов также на уровне туркменских дипломатических представительств за рубежом. Эта работа приобретала особо целенаправленный и результативный характер в Постоянном представительстве Туркменистана при ООН, в Посольстве Туркменистана в Китайской Народной Республике. Эти внешнеполитические, дипломатические усилия позволили Туркменистану вынести вопрос о постоянном нейтралитете страны на уровень Организации Объединенных   Наций.

12-го декабря 1995-го года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по предложению Туркменистана на своей 50 сессии приняла резолюцию “Постоянный нейтралитет Туркменистана”. В резолюции выражалась надежда на то, что “статус постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе”. В резолюции Генеральная Ассамблея ООН также признала и поддерживала провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета и призывала государства – члены Организации Объединенных Наций уважать и поддерживать этот статус Туркменистана, уважая также его независимость, суверенитет и территориальную целостность. 

Принятие этой исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН означало признание мировым сообществом Туркменистана как нейтральное государство. И еще. Подобный уникальный документ был принять в деятельности ООН впервые. За принятие резолюции на сессии ГА проголосовали 185 государств-членов мирового сообщества. 

В настоящее время постоянно нейтральными государствами являются Швейцария, Австрия, Мальта и Туркменистан. Нейтральной политике Туркменистана присущи и некоторые особенности.

Во-первых, Туркменистан является первым нейтральным государством, чей нейтралитет был признан ООН;   

          Далее, туркменская модель нейтралитета по своему происхождению является признанным: это прежде всего подтверждает резолюция ГА ООН “Постоянный нейтралитет Туркменистана”;

          Нейтралитет Туркменистана   по своему виду является постоянным. Другими словами, он не ограничивается временем и действует как в военное, так и в мирное время;   

И наконец, туркменская модель нейтралитета по своему содержанию является позитивным. Другими словами, нейтральная политика Туркменистана – эта политика действий во имя укрепления международного сотрудничества в целях укрепления мира и безопасности, устойчивого развития.

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана придавало особый импульс внешнеполитической и дипломатической деятельности страны. Например, на начало октября 2020-го года Туркменистан установил дипломатические отношения со 149 странами мира, стал членом около 50-ти международных организаций, также стал участником более 150-ий международных конвенций, договоров и   других многосторонних документов.

Внешняя политика Туркменистана осуществляется на основе Концепции, разрабатываемой на определенный период. Концепция – это не план или программа внешних связей Туркменистана, а глубоко научно разработанный аналитический и прогностический документ с учётом ситуации в мире. Сегодня дипломатическая служба Туркменистана реализует Концепцию внешней политики государства на период 2017 – 2023 годы.

Исходя из этого важного документа и осуществляя внешнюю политику, Туркменистан придает особое значение укреплению сотрудничества с государствами Азиатского и Тихоокеанского регионов, со странами Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки. Туркменистан также развивает свое сотрудничество с такими авторитетными международными организациями, как Европейский Союз, Организация по безопасности   и сотрудничеству в Европе, Содружество Независимых Государств, Движение неприсоединения, Исламская организация сотрудничества и другими, а прежде всего с Организацией Объединенных Наций.

С Организацией Объединенных Наций отношения Туркменистана носит стратегический характер. Туркменистан вносит достойный вклад в реализацию Целей устойчивого развития ООН. Крупномасштабные, созидательные инициативы государства по обеспечению экологической, энергетической, водной безопасности, по развитию транспортной дипломатии, урегулированию ситуации в Афганистане, выдвигаемые на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН находят в мировом сообществе широкое признание, вносят все более весомый вклад в решение важнейших проблем современности.

Сегодня как-то или иное государство активно участвует в международном разделении труда, выпускает разнообразные товары, относительно дешевые и высококачественные, зависит благосостояние его народа, авторитет этого государства на международной арене, его влияние на внешний мир. Именно поэтому в своей нейтральной политике Туркменистан уделяет большое внимание торгово-экономическим связям.

В то же время, несмотря на достигнутые большие успехи в этой сфере, Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов ориентирует соответствующие министерства и ведомства Туркменистана, а также дипломатические представительства страны за рубежом на решение ряда актуальных проблем в этой сфере.

Туркменское государство также постоянно повышает роль министерства иностранных дел Туркменистана в этой сфере, о чем свидетельствует открытие недавно в его структуре отдела внешнеэкономических связей.  Этот отдел, определив место и роль МИДа во внешнеэкономической стратегии страны, несомненно будет способствовать повышению эффективности нашей политики в этой сфере.

22-го июля 2020 года Туркменистан стал наблюдателем во Всемирной торговой организации. И как подчеркнул глава туркменского государства, это “обеспечит гармоничное развитие национальной экономики, укрепление наших позиций во внешнеторговых отношениях, наращивание многостороннего сотрудничества, широкое привлечение иностранных инвестиций”.

Туркменистан обладает большими запасами природного газа и в результате расширяются также экспортные маршруты вывода туркменских энергетических ресурсов на мировые рынки. Так, сегодня действует международный газопровод Туркменистан – Китай, идет строительство транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия с мощностью 33 миллиарда кубометров в год.

В наши дни в мире около 80 процентов энергетических потребностей обеспечивается за счет добываемых ресурсов (прежде всего природный газ, нефть), а доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе в целом составляет около 20 процентов, в странах Европейского Союза – 25 процентов, в Германии – 38 процентов.

Туркменистан также предусматривает возможности использования солнечной и ветровой энергии.  В 2018-ом году Туркменистан стал членом Международного агентства по возобновляемым источникам.

Политика постоянного нейтралитета Туркменистана также имеет силу миротворчества. Уже со второй половины 90-х годов Туркменистан стал известен в мире как миротворческий центр. Например, 1995-1996 годы Туркменистан как нейтральное государство предпринял большие усилия по содействию урегулирования сложного общественно-политического положения в Таджикистане. Известно также, что в конце 90-х годов Туркменистан  активно участвовал   в миротворческих  усилиях Организации Объединенных Наций по решению  гражданских конфликтов  в Афганистане мирным, политическим путем.

За последние годы деятельность Туркменистана по миротворчеству значительно активизировалась.

В целях повышения результативности своей внешней политики Туркменистан уделяет в ней большое внимание превентивной дипломатии, сочетанию принципов нейтралитета и превентивной дипломатии. В сегодняшних условиях это имеет особо важное значение для укрепления доверия между государствами, решения конфликтных вопросов.

Между Туркменистаном и ООН сотрудничество по вопросам превентивной дипломатии также стало налаживаться сразу после того, как страна стала членом этой всемирной Организации. Дело в том, что одной из особенностей сессий Генеральной Ассамблеи ООН в начале 90-х годов было повышенное внимание к проблемам укрепления мира. Так, в июне 1992 года по просьбе Совета Безопасности ООН Генеральной Генеральный секретарь этой Организации Бутрос Гали подготовил к 47-ой сессии доклад «Повестка дня для мира», в котором также впервые в развернутом виде была сформулирована концепция превентивной дипломатии.

Этот доклад привлек большое внимание всех государств – членов ООН.  Резолюция, принятая на этой же сессии консенсусом, содержала ряд мер по усилению роли ООН по укреплению превентивной дипломами.            

Генеральный секретарь придавал приоритетное значение усилиям по укреплению регионального мира и стабильности, складывавшимся в молодых независимых государствах, недавно ставших членами ООН. Он дал высокую оценку политике Туркменистана, отметив ее как важный стабилизирующий фактор в регионе. В то же время серьезную обеспокоенность у него вызвала ситуация, складывавшаяся в Афганистане, некоторых других районах региона Центральной Азии. В этой связи Генеральный секретарь ООН с особым интересом рассматривал опыт тех немногих государств региона, в том числе Туркменистана, обстановка в которых была стабильной.

В июне 1992 года с целью активизации работы в области превентивной дипломатии в Секретариата ООН был создан департамент по политическим вопросам во главе с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Раймондом Соммеринсом. Он также выполнял обязанности Посла по особым поручениям. В сферу личных обязанностей этого высокопоставленного дипломата входила работа по отслеживанию политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском Регионе, включая государства Центральной Азии, а также подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному секретарю по урегулированию назревающих конфликтных ситуаций.

По предложению господина Р. Соммеринса, в дальнейшем, между ним и первым Постоянным представителем Туркменистана при ООН А. Рахмановым   налаживались рабочие контакты, в ходе которых состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе. При первой встрече высокопоставленный туркменский дипломат также изложил политику Туркменистана в отношении соседнего Афганистана, подчеркивал, что Туркменистан следует политике невмешательства во внутренние дела Афганистана, выступает за сохранение целостности страны против эскалации кровопролития на межнациональной, межэтнической основе, исходит из того, что разрешение афганского кризиса находится в руках самого народа Афганистана. Туркменистан хотел бы видеть достижения национального согласия в Афганистане и разрешение всех проблем на этой основе. Также говорил, что в деле достижения мира в Афганистане Туркменистан отдает приоритет Организации Объединенных Наций, и страна и впредь будет оказывать ООН всемерную поддержку в работе на афганском направлении.

Второй этап сотрудничества между Туркменистаном и ООН по вопросам превентивной дипломатии начался открытием 10 декабря 2007 года на основе решения ООН Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Следует отметить, что Региональный центр ООН за короткие сроки, точнее, за 10 лет своего существования сумел показать себя в регионе как надежный центр ООН, превратился в место проведения переговоров, имеющих актуальное значение для налаживания и развития тесных отношений между ООН и стран Центральной Азии. Энергетическая безопасность, всеобщее разоружение; урегулирование ситуации в Афганистане мирными средствами; борьба против   незаконного оборота наркотических средств и других угроз и вызовов современности, социально-экономические и экологические проблемы и другие стали основными направлениями его деятельности.

Со времени создания Регионального центра ООН Туркменистан осуществлял эффективное партнерство с ним, что способствовало ему значительно усилить превентивное направление своей внешней политики и дипломатии. В то же время Туркменистан с самого начала оказывала   Региональному Центру содействие в его деятельности, направленной на развитие регионального сотрудничества, обеспечение мира и безопасности в регионе.

Созданный 20 марта 2008 года Институт международных отношений МИД Туркменистана, на который были возложены   задачи, связанные с подготовкой высококлассных специалистов по таким важным направлениям, как международные отношения, международное право, международные экономические отношения, международная журналистика, содействует    успешной реализация внешнеполитической стратегии страны. Институт также призван создать единую систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров для дипломатической службы Туркменистана; обеспечить высокопрофессиональными специалистами государственные структуры, функционирующие в области внешней политики и международных связей, осуществить научно-исследовательскую деятельность по фундаментальным вопросам международных отношений и развития современного мира.

Институт как высшее учебное заведение занимается учебной деятельностью и международными исследованиями. Он также уделяет особое внимание международным делам и профессиональной языковой подготовке.  Преподаватели высшей школы туркменской дипломатии стремятся добиться того, чтобы, выпускники ее полностью соответствовали международному уровню: в особенности, имели высокий профессионализм; широкий обще дипломатический кругозор; экспертные знания по ключевым проблемам современности; четкую гражданскую позицию; хорошо освоили методы и технику конкретной дипломатической работы; умели видеть экономическую составляющую каждой крупной проблемы и хорошо обращаться с информационной технологией, видеть, понимать и анализировать любые вопросы под углом зрения государственных интересов своей страны.

Повышение эффективности внешней политики неразрывно связано с укреплением содружества дипломатии и науки. Поэтому особое внимание в институте уделяется научной разработке актуальных проблем международных отношений, внешней политики и дипломатии Туркменистана, активному   привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности. Институт также поддерживает широкие деловые контакты с высшими учебными заведениями, научными центрами ряда зарубежных стран.

Преподаватели ИМО МИД страны последовательно преследуют цель сделать свой вуз одним из знаменитых, со своим ярким национальным колоритом. И достигнутые им успехи на этом пути значительно обогатили духовный и интеллектуальный потенциал нашего государства.

Многочисленные факты свидетельствуют об эффективности постоянного нейтралитета Туркменистана. Убедительным свидетельством этого является также принятие на 71-ой сессии ГА ООН резолюции (2 февраля 2017 года) о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Таким образом, годы независимости Туркменистана, а также период после признания политики нейтралитета страны мировым сообществом показали, что выбранный народом политика нейтралитета полностью отвечала национальным интересам туркменского народа, она также превратилась в эффективный инструмент взаимопонимания и сотрудничества между народами.

Об этом очень хорошо сказал в своем выступлении на заседании Совета старейшин, которое состоялось 25 сентября 2020 года в Ашхабаде Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Отмечая, что за годы независимости Туркменское государство стало краем процветания, счастливой жизни, где торжествует созидательный труд, сбываются мечты людей, Президент подчеркнул, что “Опираясь на правовой статус постоянного нейтралитета, наши геополитические и геоэкономические условия, колоссальный ресурсный и человеческий потенциал, мы превратили нашу независимую нейтральную Отчизну в одно из индустриально развитых государств мира!”.


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