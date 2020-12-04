Пятница, 4 Декабря 2020 15:30

АрмИнфо.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что пришло время говорить о появлении на пространстве Евразийского экономического союза пятой свободы, связанной с движением информации.

"К четырем свободам должна добавиться и пятая свобода - движения информации", - сказал он в видеообращении к участникам Первого Евразийского конгресса, проходящего 4 декабря

Мишустин отметил, что в ЕАЭС активно ведется работа по устранению барьеров для других четырех свобод - движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Он подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства стран союза. "Нам необходимо ускоренно перевести экономики наших стран на новый технологический уклад, внедрить цифру во все отрасли", - уверен глава кабмина РФ. В частности, он отметил важность развития цифровой торговли.