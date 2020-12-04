Пятница, 4 Декабря 2020 14:45

АрмИнфо. Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, принадлежность этой территории достаточно давно определена резолюциями Совета безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменилось ли отношение России по вопросу о статусе Карабаха после войны и соглашения лидеров Армении, Азербайджана и РФ.

И президент (Владимир) Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией. Об этом говорил президент Путин", - напомнил представитель Кремля.

Он также заметил, что в Карабахе нет главного, есть две конфликтующие стороны и соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, российская сторона координирует свои действия и с теми, и с другими. "Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны -

это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление Путина, Алиева и Пашиняна. И во исполнение положений этого заявления российские военные, а также российская гуманитарная миссия, которая состоит не только из военных, координируют свои действия и с азербайджанцами, и с армянами", - заявил Песков, говоря о том, с кем российские миротворцы в Карабахе координируют свои действия и кто там сейчас "главный".