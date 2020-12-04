Пятница, 4 Декабря 2020 14:22

АрмИнфо. Армения и Арцах сегодня переживают трудные, без преувеличения - трагические времена.

Пишется одна из самых драматичных страниц истории армянского народа. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении президента Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Оказав героическое сопротивление значительно превосходящим по количеству и техническому оснащению азербайджано-турецким захватническим войскам, потеряв тысячи бесценных жизней наших солдат, мы, тем не менее потерпели неудачу в войне. Нагорно-Карабахская Республика потеряла значительную часть своей территории. Мы должны признать и вынуждены констатировать, что действующая в Армении власть не справилась с управлением армянской государственности. Не смогла выполнить одну из важнейших своих обязанностей - обеспечить боеспособность армянской армии и безопасность народа Арцаха. Проводимая ею внутренняя и внешняя политика оказались ошибочными и привели к катастрофе. Масштаб этой катастрофы стал бы во много раз большим, если бы не было посреднических усилий Президента Российской Федерации Владимира Путина, исключительно благодаря которым удалось остановить войну и сохранить Арцах. После прекращения военных действий наша Родина оказалась лицом к лицу с целым рядом тяжелейших политических, экономических и социальных проблем, требующих скорейшего решения. И поэтому мы не можем терять времени и не имеем право заниматься самообманом. Все мы, и, в первую очередь - сама действующая власть, должны признать, что в силу ряда причин премьер- министр Пашинян и действующее правительство более не в состоянии направить энергию армянского общества в конструктивное русло, сплотить народ и взяться за решение стоящих перед нами серьезных проблем. Из сложившейся ситуации есть только один правильный выход - бескровная смена власти. Незамедлительная отставка премьера и правительства, формирование переходного кабинета министров и проведение досрочных парламентских выборов, на которых граждане Армении выберут новую власть. Нам нужно в кратчайшие сроки сформировать принципиально новую повестку для развития Армении. Создать реалистичную дорожную карту по восстановлению нашей экономики. Определить правильный вектор внешней политики страны с учетом опыта произошедших событий. Как можно быстрее залечить раны, вернуть нации веру в свои силы и начать возрождение Армении и Арцаха. Уверен, мы сможем сделать это. Впереди - время наших побед, и мы не имеем права упустить его", - говорится в заявлении Самвела Карапетяна