Пятница, 4 Декабря 2020 14:14

АрмИнфо. 4 декабря вице-премьер РА Тигран Авинян принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как передает пресс-служба правитеьства РА, в ходе встречи Тигран Авинян отметил, что правительство намерено продвигать программу реформ, начатую в предыдущие годы, а также работать над антикризисной экономической программой.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с инвестиционно- деловой средой и цифровизацией двусторонней повестки дня.

Посол Трейси сказала, что армяно-американское партнерство предоставит большие возможности для решения общих задач и продвижения реформ в Армении.

Вице-премьер отметил, что власти Армении и Арцаха прилагают большие усилия для урегулирования гуманитарной ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии, в этом контексте, используя поддержку международных партнеров, в том числе США.

Американская сторона представила текущую работу по оказанию гуманитарной помощи США. В ходе обсуждения вопросов, связанных с процессом обмена пленными, Тигран Авинян сказал, что следует применять принцип <все на всех>. Он добавил, что армянская сторона делает все, чтобы максимально ускорить процесс.