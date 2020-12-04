Пятница, 4 Декабря 2020 14:13

АрмИнфо.Официальный Ереван приветствует принятие Национальным Собранием Франции резолюции о необходимости признания Республики Арцах, которую неделей ранее одобрил Сенат Франции.

Так, пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян коснувшись принятия этого документа, выразила убеждение, что эта единая позиция нижней и верхней палат французского парламента символизирует решительный голос Франции и французов против политики этнической чистки и геноцида, проводимой Азербайджаном против народа Арцаха при поддержке Турции и наемников-террористов. <Считаем возможным, что в резолюции также упоминается необходимость гарантировать безопасность мирного населения Арцаха, провал Азербайджаном военным путем мирного процесса, размещение наемников и террористов в Нагорном Карабахе при поддержке Турции. Считаем важными подобные шаги международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха на основе права на самоопределение, которое сегодня стало одним из главных императивов обеспечения безопасности армян Арцаха>, - резюмировала Нагдалян.

Накануне, Национальное Собрание Франции приняло резолюцию о необходимости признания Республики Арцах, которую неделей ранее одобрил Сенат Франции. Как сообщает Посольство Армении во Франции, 188 депутатов проголосовали за принятие резолюции, и только 3 против. Согласно источнику, в резолюции указывается, что Азербайджан провалил процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта и разместил в Арцахе при поддержке Турции наемников из террористических группировок.