Пятница, 4 Декабря 2020 14:12

АрмИнфо. Российские миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе, благодаря их усилиям в Степанакерт уже вернулись свыше 30 тыс. жителей. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Введение в зону конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе. Условия подписанного трехстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. Отмечу, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир", - сказал министр. Он рассказал, что при содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших. "Обеспечено возвращение более 30 тыс. беженцев", - добавил Шойгу.

Российские военнослужащие также освобождают от взрывоопасных предметов местность и дороги общего пользования. "Очищено 50 гектаров территории и свыше 17 километров дорожного полотна. Обезврежено более 1 тыс. взрывоопасных предметов. Разминированы Лачинский коридор и участок трассы до Степанакерта протяженностью 28 км. По нему восстановлено движение гражданского автотранспорта", - перечислил глава Минобороны.