Пятница, 4 Декабря 2020 14:10

АрмИнфо. Недальновидная внешняя политика нынешнего правительства Армении поставила страну перед серьезными вызовами. Об этом говорится в совместном заявлении группы дипломатов, ранее возглавлявших дипломатические представительства в ряде стран мира.

Как отмечается в заявлении, не были на должном уровне установлены стратегические отношения с Российской Федерацией, развернуто тесное партнерство с Ираном, Китаем, Грузией, США, Европейским союзом и по другим направлениям внешней политики.

Прямым следствием всего этого стало подписанное 9 ноября этого года заявление о беспрецедентном поражении. В этом документе, как считают авторы заявления, много неясностей, которые касаются правового статуса Республики Арцах, территориальных вопросов, вопросов разблокирования коммуникаций , обмена военнопленными, заложниками, другими задержанными, телами погибших, а также возвращением перемещенных лиц и беженцев. Ожидается, что армянская дипломатия приложит все усилия для того, чтобы предстоящий переговорный процесс прошел на должном уровне. "Нам дали историческую возможность ретроспективно доказать, что армянский дипломат достоин наших солдат и офицеров, проявивших исключительные примеры героизма на поле боя. Однако все это возможно только в случае отставки несостоявшегося премьер-министра и его правительства.

Необходимо сформировать законное политическое правительство, пользующееся доверием народа, которое будет руководствоваться внешней политикой, основанной на глубоком понимании национальных и государственных интересов. Необходимо вывести Армению и Арцах из этой сложной ситуации. У политики поражения, национального унижения нет будущего.

Под заявлением подписались чрезвычайные и полномочные послы и посланники Грайр Карапетян, Ара Акопян, Рубик Акопян, Вардан Акопян, Эдгар Казарян, Ара Саакян и другие. Заявление открыто к присоединению.