Пятница, 4 Декабря 2020 14:09

АрмИнфо.Глава армянского внешнеполитического ведомства Ара Айвазян встретился с главами зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Армении и представителями международных структур с целью представить им позицию и подходы Еревана по текущей региональной ситуации и о шагах, предпринимаемых для устранения последствий турецко-азербайджанской агрессии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, во встрече участвовал и Омбудсмен Армении Арман Татоян. <На Южном Кавказе для изменения баланса сил использовались те же средства, что и в прошлом, и сейчас на Ближнем Востоке, а именно: создание армии террористов, их ввоз в зону конфликта, контрабанда оружия, придание ценности войнам. Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что эта война, к сожалению, была неизбежна, так как была по большому счет спровоцирована и организована внерегиональными силами, в частности, Турцией. И на данном этапе мы можем констатировать, что Турции удалось дестабилизировать еще один из граничащих с ней регионов, а именно Южный Кавказ>,- сказал Айвазян.

Коснувшись роли сопредстедательства Минской группы ОБСЕ в установлении перемирия и реакции международного сообщества, глава МИД Армении напомнил, что страны сопредседатели и посредники были наделены не только мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но и снижением угроз региональной безопасности. В этом ключе он указал на исключительную роль России в достижении перемирия и переброски в регион конфликта миротворческого контингента. Министр также выразил благодарность Франции и США за усилия по достижению перемирия и справедливых оценок по ситуации.

<Арцахский народ проходит через тяжелое испытание. Под угрозой его физическое существование, экономическая жизнь, являющиеся частью его идентичности культурные и религиозные памятники, а также основополагающие права человека. Народ Армении также не остался в стороне от этих лишений и продолжает поддерживать народ Арцаха, в том числе десятки тысяч вынужденных переселенцев >, - подчеркнул глава МИД РА.

Среди вопросов, требующих безотлагательного решения, Айвазян указал на необходимость, в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в том числе международными структурами удовлетворения потребностей армян Арцаха и поддержки работ, проводимых в этом направлении. Министр также обратил внимание иностранных дипломатов на то, что в результате азербайджанской агрессии многие значимые памятники армянского религиозного и культурного наследия перешли под контроль Азербайджана. <Уничтожение Азербайджаном тысяч армянских памятников в Нахиджеване демонстрирует, какой может быть судьба памятников Арцаха. С этой точки зрения необходим международный контроль>, - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства, при этом указав на необходимость защиты прав карабахцев, в том числе и права на самоопределение.

Он напомнил, что в основе карабахского конфликта лежит применение Азербайджаном силы против права населения Арцаха на самоопределение, еще одним доказательством чему является война, начавшимся 27 сентября. В этой связи министр констатировал, что применение силы не только не может лишить народ Арцаха на самоопределение, но и подчеркивает необходимость реализации этого права.

Глава МИД Армении подчеркнул актуальность реализации гуманитарных положений, содержащихся в трехстороннем заявлении, прежде всего по части обмена пленными и заложниками, эвакуации тел, возвращения вынужденно перемещенных лиц в Арцах, указав на неприемлемость шагов Азербайджана по созданию искусственных препятствий в этом вопросе.

В своем выступлении Защитник прав человека Армении Арман Татоян коротко представил свои предыдущие закрытые доклады, в частности, указал на многочисленные обоснованные факты бесчеловечного, унижающего достоинство обращения с военнопленными, а также нарушений международного гуманитарного права.

Татоян указал на важность обеспечения возвращения не только наших соотечественников, плененных во время этой войны, но и до и после войны. При этом он подчеркнул, что власти Азербайджана явно искусственно затягивают возвращение заключенных, что недопустимо. Защитник прав человека подчеркнул, что видео и фотографии, публикуемые в социальной сети с разрешения властей Азербайджана, принимаются азербайджанским обществом с большим энтузиазмом, что является ярким свидетельством армянофобии, которое насаждалось десятилетиями властями этой страны.