Пятница, 4 Декабря 2020 14:09

АрмИнфо.На сегодняшний день МЧС Армении осуществляет спасательные работы в Арцахе совместно с представителями ГСЧС НКР и представителями миротворческого контингента России. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра МЧС Армении Армен Памбухчян.

Замминистра заметил, что сейчас представители МЧС Армении обеспечивают перевозку грузов, и в случае необходимости могут направить в Арцах микроавтобусы с гуманитарной помощью.

"После окончания войны объемы получаемой гуманитарной помощи сократились, и сейчас, мы распространяем помощь, которая в основном приходит из-за границы. Однако, на сегодняшний день наша главная задача, это обеспечение гражданской безопасности. К сожалению, в ходе войны выяснилось, что в Армении в этой сфере есть ряд упущений. Например, речь идет о том, как должны себя вести граждане в случае воздушной тревоги", - заметил Памбухчян. Он подчеркнул, что сейчас все усилия направлены на улучшение данной сферы, в том числе на подготовку подвалов под убежища, в многоквартирных зданиях. Памбухчян заметил, что в систему обучения детей необходимо ввести курсы, по подготовке к экстренным ситуациям.

Что касается действий МЧС Армении в ходе войны в Арцахе, замминистра заметил, что был сформирован отряд из 227 сотрудников. "Наши сотрудники находились на передовой в течение 20 дней. Они осуществляли оборону в направлении Мартину и Гадрута. Среди них погибших нет. Некоторые из сотрудников, которые особо отличились, награждены. Некоторые силы МЧС были направлены в Арцах для обеспечения продовольствием граждан НКР, а также для оказания помощи в восстановлении гражданской инфраструктуры. В ходе войны представители МЧС Армении развернули в Арцахе полевой госпиталь. Мы занимались перевозкой раненных, и вывозом тел погибших с поля боя",- заключил Памбухчян.