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 Пятница, 4 Декабря 2020 14:00
Алина Оганесян

Армения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа

Армения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа

АрмИнфо. Невзирая на сложности, с которыми Армении пришлось столкнуться в 2020 году, мы не снизили темпы участия в сотрудничестве в рамках ЕАЭС и были активно вовлечены во все процессы, происходящие в нашем интеграционном пространстве. Об этом в своем выступлении 4 декабря заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в рамках заседания Межправительственного Совета ЕАЭС, которое проходило в формате видеоконференции.

Относительно повестки дня Никол Пашинян остановился на вопросе о полномасштабной реализации проекта стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года. Этот документ, по его словам, нацелен на сближение уровней эконмического развития государств-членов, расширение областей экономического сотрудничества, совершенствование регулятивной среды и институтов Союза. «Заложенные в нем механизмы по завершению формирования общего рынка являются важным фактором в достижении 4 свобод, повышения уровня кооперации и конкурентоспособности национальных экономик наших стран. Реализация документа послужит укреплению авторитета Союза в мире, и будет способствовать подъему инвестиционной и инновационной привлекательности», - заметил глава армянского правительства.

При этом он подчеркнул, что для Армении остается важным остается вопрос создания равных условий для конкуренции всех отраслей экономик стран союза. «Поэтому мы видим необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего энергетического рынка», - сказал Пашинян, отметив в этом ключе важное значение принятия международного договора об общем рынке газа ЕЭАС. Данный договор, по его словам, предполагает реализацию общих подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕЭАС, в том числе единые тарифы на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа.

«Необходимо найти единое решение и окончательное урегулирование вопроса формирования общего рынка газа. Уверены, что тем самым будут обеспечены условия для повышения уровня энергетической безопасности, эконмической интеграции и конкурентоспособности государств Союза», - подчеркнул премьер-министр РА.

Вместе с тем он поднял вопрос о создании единого рынка услуг в сфере строительства. В этом контексте глава правительства Армении придал важность разработке и заключению в рамках ЕАЭС международного договора о взаимном признании профессиональной квалификации руководящего технического персонала в сфере строительства. Также премьер-министр подчеркнул важность отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС.

Кроме того, Никол Пашинян в ходе своего затронул вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров и услуг из развивающихся и наименее развитых стран. «Считаю необходимым немедленный пересмотр перечня стран пользователей единой системы тарифных преференций, который следует привести в соответствие с принятыми нами же критериями», - сказал он, призвав поддержать данную инициативу.  

Напомним, что в повестку заседания Межправ Совета ЕАЭС вошли следующие вопросы: перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах; план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы технического регулирования, функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза, таможенно-тарифного регулирования и государственных (муниципальных) закупок в ЕАЭС. 


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