Пятница, 4 Декабря 2020 13:48

АрмИнфо. Положительным геополитическим итогом 44-дневной войны для Армении стало обеспечение посредством размещения российских миротворцев безопасности Карабаха. Подобное мнение, отвечая на вопрос АрмИнфо, в ходе организованного Sputnik Армения видеомоста Москва–Ереван, выразил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

«Любое нападение, как на Армению, так и на Карабах будет означать неизбежное вступление в войну России. В этом случае российская армия в течение 3- 4 дней уничтожит армию Азербайджана. В этом свете, вторжение Азербайджана или какой-либо другой страны в Армению или на территорию Карабаха полностью исключено. Сегодня мы можем констатировать факт полного обеспечения Россией безопасности, как Армении, так и Карабаха», - подчеркнул он.

Россия по итогам второй карабахской войны, по оценкам Сивкова, также оказалась в выигрыше. В частности, Москва резко усилила свою роль в регионе и влияние в обеих конфликтующих странах. Коллективный Запад, в частности, остальные страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ вышли из данной ситуации, потерпев геополитическое поражение. На его взгляд, США и Франция в результате 44-дневной войны оказались отстранены от процесса урегулирования.

«Ну и конечно, выиграла Турция. Анкара фактически получила Азербайджан в качестве объекта своей экспансии. А также в качестве плацдарма, откуда Турция в будущем намеревается осуществлять экспансию в другие страны, в том числе в Россию. Именно это укладывается в рамки турецкой концепции «Великого Турана», - подчеркнул он.

«Азербайджан же одержал над Карабахом пиррову победу, захватив ценой больших потерь личного состава лишь 7 районов, которые он и так должен был рано или поздно получить. Таким образом, Армения не понесла полноценного поражения, а Азербайджан не решил главную цель своей войны», - подытожил Сивков.