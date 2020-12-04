Пятница, 4 Декабря 2020 13:27

АрмИнфо. В Казахстане намерены довести долю малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП республики к 2025 году - до 35%, а к 2050 году - до 50%. Это будет соответствовать уровню развитых стран, рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов на парламентских слушаниях, посвященных поддержке МСБ, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В 2019 году доля МСБ в ВВП составила 31,7%. В 2015 году данный показатель составлял 24,9%. Рост МСБ является показателем положительных изменений в экономике страны... Хочу напомнить, что МСБ является ключевым элементом устойчивого роста экономики и занятости», - сказал Руслан Даленов.

Он напомнил, что существует устойчивая зависимость между долей МСБ в ВВП и благосостоянием населения. Чем выше доля МСБ в ВВП, тем выше уровень и качество жизни населения.

«Сегодня малый и средний бизнес, выполняя функции экономического стимула, вносит значительный вклад в развитие страны. В странах Организации экономического сотрудничества и развития вклад МСБ в экономику находится на уровне 45-65%. При этом хочу отметить, что численность занятых в бизнесе в Казахстане ежегодно увеличивается. На сегодня она составляет 3,5 млн человек», - сказал министр национальной экономики.

Нур-Султан и Алматы занимают лидирующие позиции в структуре казахстанского малого и среднего бизнеса. На них приходится одна треть от общего объема ВВП, а также одна треть от общего количества занятых в МСБ. «Надо отметить, что региональная диспропорция распределения бизнеса в Казахстане постепенно выравнивается», - сообщил министр национальной экономики.



Руслан Даленов пояснил, что весь спектр услуг по вопросам развития бизнеса доступен в онлайн-режиме. На базе онлайн-платформы «Правительство для бизнеса» предоставляются порядка 200 государственных услуг и мер поддержки.

«Действуют полноформатные офлайн-офисы в 11 регионах. Вместе с тем к 2021 году планируется обеспечить полную интеграцию всех услуг для бизнеса на онлайн-платформе и запустить офлайн-офисы в шести регионах. Это обеспечит полный охват всех услуг для бизнеса в электронной форме», - сказал министр.

В 2020 году принят восьмой пакет реформ, направленных на улучшение бизнес-климата.

«Переведен в электронный формат ряд услуг, повышена безопасность сделок с недвижимостью, исключен ряд требований при строительстве. При этом усилена обратная связь с бизнесом. Это является важным в данном периоде. На постоянной основе рассматриваются поступившие вопросы предпринимателей», - считает министр.