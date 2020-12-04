Пятница, 4 Декабря 2020 12:47

АрмИнфо. Сегодня в Степанакерте в окрестностях дома, расположенного по адресу ул. Туманяна 123, неправительственная организация Halo Trust проводит работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Согласно источнику, работы по разминированию различных боеприпасов будут проводится сегодня также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района. <Просим не поддаваться панике при звуках взрывов. Призываем в случае обнаружения оружия или боеприпасов звонить в Центр кризисного управления на короткие номера, действующие в круглосуточном режиме: 911, 101 и 112>, - говорится в источнике.