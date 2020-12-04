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АрмИнфо. Сегодня в Степанакерте в окрестностях дома, расположенного по адресу ул. Туманяна 123, неправительственная организация Halo Trust проводит работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
Согласно источнику, работы по разминированию различных боеприпасов будут проводится сегодня также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района. <Просим не поддаваться панике при звуках взрывов. Призываем в случае обнаружения оружия или боеприпасов звонить в Центр кризисного управления на короткие номера, действующие в круглосуточном режиме: 911, 101 и 112>, - говорится в источнике.
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|Военный эксперт: В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны сделала сверхмаксимум возможного
|В Степанакерте и Аскеранском районе проводят работы по разминированию
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|Наира Зограбян опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе Талиш
|В Армении выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом
|Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" конфликты в Карабахе, Сирии и Ливии
|Глава МИД Армении: Зверства азербайджанских ВС свидетельствуют о невозможности нахождения армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана
|Российские миротворцы приступили к разминированию окраин Степанакерта, продолжается оказание медпомощи населению
|Глава МИД России и Генсек ООН рассмотрели возможности решения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили очередное заявление по Карабаху
|Грант Багратян пообещал обнародовать доказательства предательства премьер-министра и президента Армении
|Национальное Собрание Франции большинством голосов приняло резолюцию о необходимости признания Республики Арцах
|В оппозиции разногласия: "Просвещённая Армения" выдвинула своего лидера кандидатом на пост премьер-министра
|Мария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и Азербайджана
|На улицах Еревана проходят акции неповиновения. Сформирован Совет по спасению родины
|Москва: Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороны
|Оппозиционер: СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер-министра
|Оппозиция достигла консенсуса в вопросе выдвижения единого кандидата на пост премьер- министра
|Роль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничества
|Братья Есаян готовы содействовать развитию услуг связи в Арцахе
|Америабанк и в 2020 году признан "Лучшим банком Армении" по версии журнала The Banker
|Министр юстиции: В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитет
|Лавров: Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован
|Артур Ванецян: Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Вазгена Манукяна
|В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе
|Глава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха
|Главы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работ
|Ушел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий Атбашян
|Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ
|Азербайджан опубликовал данные о погибших в Карабахе
|Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы
|Дашнакские организации мира призвали Никола Пашиняна уйти в отставку
|МИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Арменией
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