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АрмИнфо. На территории Армении с 4-5 и 8-го декабря ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно источнику 6-го и 7-го декабря в отдельных районах ожидаются осадки, ночью и в утреннее время в отдельных местах - туман. Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха днем с 4-6 декабря в Арцахе и регионах Лори, Тавуш, Сюник постепенно понизится на 4-6 градусов.
В Ереване с 4-8 ожидается погода без осадков, ночью и в утреннее время - туман. Температура воздуха днем составит +8 градусов.
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|Главная задача МЧС - обеспечение гражданской безопасности
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|Армения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа
|Прогноз: Нападение на Армению или Карабах завершится уничтожением армии Азербайджана в течение 3-4 дней
|Взгляд из Москвы: Захвата всего Карабаха не произошло благодаря России
|Военный эксперт: В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны сделала сверхмаксимум возможного
|В Степанакерте и Аскеранском районе проводят работы по разминированию
|С 4 по 6 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Наира Зограбян опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе Талиш
|В Армении выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом
|Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" конфликты в Карабахе, Сирии и Ливии
|Глава МИД Армении: Зверства азербайджанских ВС свидетельствуют о невозможности нахождения армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана
|Российские миротворцы приступили к разминированию окраин Степанакерта, продолжается оказание медпомощи населению
|Глава МИД России и Генсек ООН рассмотрели возможности решения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили очередное заявление по Карабаху
|Грант Багратян пообещал обнародовать доказательства предательства премьер-министра и президента Армении
|Национальное Собрание Франции большинством голосов приняло резолюцию о необходимости признания Республики Арцах
|В оппозиции разногласия: "Просвещённая Армения" выдвинула своего лидера кандидатом на пост премьер-министра
|Мария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и Азербайджана
|На улицах Еревана проходят акции неповиновения. Сформирован Совет по спасению родины
|Москва: Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороны
|Оппозиционер: СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер-министра
|Оппозиция достигла консенсуса в вопросе выдвижения единого кандидата на пост премьер- министра
|Роль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничества
|Братья Есаян готовы содействовать развитию услуг связи в Арцахе
|Америабанк и в 2020 году признан "Лучшим банком Армении" по версии журнала The Banker
|Министр юстиции: В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитет
|Лавров: Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован
|Артур Ванецян: Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Вазгена Манукяна
|В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе
|Глава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха
|Главы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работ
|Ушел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий Атбашян
|Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ
|Азербайджан опубликовал данные о погибших в Карабахе
|Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы
|Дашнакские организации мира призвали Никола Пашиняна уйти в отставку
|МИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Арменией
|НКР выступила за размещение российской военной базы в регионе
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