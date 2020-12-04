Пятница, 4 Декабря 2020 12:44

АрмИнфо. На территории Армении с 4-5 и 8-го декабря ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику 6-го и 7-го декабря в отдельных районах ожидаются осадки, ночью и в утреннее время в отдельных местах - туман. Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха днем с 4-6 декабря в Арцахе и регионах Лори, Тавуш, Сюник постепенно понизится на 4-6 градусов.

В Ереване с 4-8 ожидается погода без осадков, ночью и в утреннее время - туман. Температура воздуха днем составит +8 градусов.