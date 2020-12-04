Пятница, 4 Декабря 2020 12:43

АрмИнфо. Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян на своей странице в соцсети Facebook опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе Талиш.

Депутат, в частности, отметила: "Вот так выглядит Талиш сегодня. Здесь побывали турки".