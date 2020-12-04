Пятница, 4 Декабря 2020 12:41

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом. Было проведено 3.398 тестов.

Как сообщает Единый информационный центр, в общей сложности, в республике было подтверждено 139.692 случаев коронавируса, выздоровели 114.990 человек, скончались 2.277, плюс 23 за минувшие сутки.

Было зафиксировано также 583 случаев смерти, плюс 5 за прошедшие сутки, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 21.842 пациента.