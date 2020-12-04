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 Пятница, 4 Декабря 2020 11:18
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении: Зверства азербайджанских ВС свидетельствуют о невозможности нахождения армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана

Глава МИД Армении: Зверства азербайджанских ВС свидетельствуют о невозможности нахождения армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана

АрмИнфо. Развязанная Азербайджаном война при непосредственном вовлечении своих союзников - Турции и иностранных наемников и джихадистов создали для Арцаха и народа Армении крайне тяжелую ситуацию. Об этом глава МИД Армении Ара Айвазян заявил в ходе своего выступления на 27-ой сессии СМИД ОБСЕ.

При этом он констатировал, что в течение 44 дней войны, Азербайджан и Турция открыто игнорируя взятые международные обязательства, нарушая взятые обязательства перед ОБСЕ, продолжали боевые действия, игнорируя многочисленные призывы стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, три достигнутые договоренности о прекращении боевых действий и решительные призывы международного сообщества.

<Агрессия сопровождалась многочисленными грубыми нарушениями международного права и  норм, применяемых во время вооруженных конфликтов; военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданских лиц, жизненно важные объекты инфраструктуры, убийства военнопленных, захват заложников, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, обезглавливание, глумление над телами и множеством иных преступлений, конечной целью которых была этническая чистка армянского народа на его исторической родине.

В этом контексте мы приветствуем консенсус, достигнутый по проекту решения Совета министров о предотвращении или отмене пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, как наиболее важного результата этой встречи на уровне министров.

Я хотел бы отметить усилия Российской Федерации и личное участие Владимира Путина в установлении режима прекращения огня и прекращения

войны, включая размещение миротворческих сил на местах. Мы также благодарим Францию и Соединенные Штаты за их усилия по достижению прекращения огня>, - сказал Айвазян.

Вместе с тем он констатировал, что действия Азербайджана и его союзников создали новый опасный прецедент для разрешения конфликтных ситуаций в зоне ответственности ОБСЕ.  Он заметил, что вербовка наемников в Сирии и Ливане, а затем переброска их в зону конфликта является грубейшим нарушением обязательств перед ОБСЕ по борьбе с иностранными наемниками.  Глава МИД Армении указал на то, что это первый случай, когда два государства-участника ОБСЕ направили боевиков-террористов и джихадистов для поддержки своих вооруженных сил в контексте конфликта в зоне ответственности ОБСЕ, и этот факт был признан не только рядом стран-участниц ОБСЕ. заявляет, но соответствующий орган ООН.

<Агрессия Азербайджана против Арцаха была спровоцирована и поддержана в политическом и военном отношении турецким руководством в его стремлении к экспансионистской политики на Южный Кавказ и за его пределы.

Азербайджан и его союзники развязали войну против Арцаха, ложно заявляя о законном праве на применение силы, что является явным нарушением международного права. Более того, Азербайджан и Турция сейчас настаивают на том, что ситуацию, возникшую в результате применения силы, агрессии и войны, крупномасштабных нарушений международного права, военных преступлений и этнических чисток, следует рассматривать как разрешение нагорно-карабахского конфликта.

Мы решительно осуждаем применение силы против права народа Арцаха на самоопределение и не приемлем никаких попыток лишить народ Арцаха его прав.

Несмотря на сегодняшние заверения, армяне подверглись этнической чистке на территориях Арцаха, недавно оккупированных Азербайджаном.

Те немногие, кто остался, были убиты или подвергнуты пыткам и изгнаны азербайджанскими вооруженными силами с их исконной родины. Эта реальность ясно свидетельствует о том, что армяне Арцаха не могут находиться под юрисдикцией Азербайджана>, - сказал главный армянский дипломат.

В тоже время он подчеркнул, что всеобъемлющее урегулирование конфликта, направленное на достижение прочного и устойчивого мира в регионе, включает:

- Статус Арцаха, основанный на реализации права на самоопределение, безопасность его народа;

- Деоккупация Азербайджаном территорий Арцаха;

- Безопасное и достойное возвращение в свои дома недавно перемещенного населения Арцаха;

- Сохранение армянского культурного и религиозного наследия на

территориях, подпадающих под контроль Азербайджана.

При этом Айвазян указал на необходимость  незамедлительного и

безоговорочного обмена военнопленными и заложниками на основе

принципа <все на всех>, при этом передача останков должна быть осуществлена без дальнейших задержек.

<Трехстороннее заявление от 9 ноября не ведет к окончательному политическому и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.  Только политическое урегулирование путем переговоров при уважении прав всех может принести мир в регион Южного Кавказа.

В то же время для достижения этой цели Турция, чей геноцид против армян хорошо известен, должна отказаться от своей дестабилизирующей политики и воздерживаться от любых действий, которые могут обострить напряженность. В данном контексте мы призываем все государства-участники ОБСЕ продолжать оказывать давление на Турцию с целью вывода ее военнослужащих из зоны нагорно-карабахского конфликта, с Южного Кавказа, вместе с аффилированными с ней боевиками-террористами.

Пока нет сигналов о выводе иностранных боевиков из зоны конфликта. Напротив, есть достоверная информация о планах Азербайджана расширить географию распространения иностранных наемников-боевиков  и переселить их в оккупированные районы Арцаха.

Долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто путем переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая является единственным механизмом с международным мандатом для урегулирования этого конфликта.

В этом контексте мы приветствуем ранее сделанное заявление глав делегаций стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое еще раз демонстрирует единство сопредседателей и их приверженность всеобъемлющему, согласованному и прочному мирному урегулированию конфликта. Мы также согласны с тем, что все иностранные наемники, доставленные в зону нагорно-карабахского конфликта Турцией и Азербайджаном, должны быть немедленно полностью выведены из региона>, - резюмировал армянский министр.


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