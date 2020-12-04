Пятница, 4 Декабря 2020 10:44

АрмИнфо. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами.

Как сообщает пресс-служба ООН, Гутерреш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу актуальных международных вопросов.

С обеих сторон подтверждена важность дальнейшего укрепления роли и повышения авторитета ООН на мировой арене, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 75-летия создания всемирной Организации.