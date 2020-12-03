Четверг, 3 Декабря 2020 21:35

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и заместитель госсекретаря США Стивен Биган опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

В частности, в распространённом заявлении страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать выполнять свои обязательства по Карабаху и прилегающим к нему районам в соответствии с Заявлением от 9 ноября с.г. «Мы придаем важное значение согласованным Российской Федерацией мерам с Азербайджаном и Арменией для гарантирования невозобновления военных действий. Призываем к полному и скорейшему удалению всех иностранных наемников из региона», - говорится в совместном заявлении.

Страны-сопредседатели также напоминают Армении и Азербайджану о своих обязательствах по выполнению требований международного гуманитарного права, в частности, касаемо обмена военнопленными и возвращением тел погибших военнослужащих. При этом сопредседатели подчеркнули важность гарантирования условий добровольного, безопасного, достойного и стабильного возвращения граждан, которые вынуждено из-за нагорно-карабахского конфликта покинули свои дома, в том числе в ходе последних военных действий и сохранения исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и его окрестностях.

«Страны-сопредседатели обращаются к международному сообществу, в том числе к Международному комитету Красного Креста, институтам ООН и другим соответствующим структурам, а также отдельным странам - членам Минской группы ОБСЕ, чтобы скоординировано предпринять конкретные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях», - говорится в заявлении.