Четверг, 3 Декабря 2020 21:06

АрмИнфо. Экс премьер-министр Республики Армения Грант Багратян сообщил, что 5 декабря в 15: 00.00 на площади Свободы Единая оппозиция и Совет интеллигенции созывают общенациональный митинг.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. В этой связи Багратян сообщил, что в ходе митинга будет представлена единая кандидатура Вазгена Манукяна на пост премьер-министра Республики Армения.

«Будут обнародованы факты о предательстве Н.П. (Никол Пашинян) и А.С.(Армен Саркисян – предположительно – Ред.), сдачи земель, принадлежащих армянам. Приходите, это очень важно. Мы поговорим о спасении нашей страны и выходе из этого глубокого кризиса, как избежать экономического краха и повысить моральное и психологическое состояние нации.», - подчеркнул он.