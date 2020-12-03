Четверг, 3 Декабря 2020 19:28

АрмИнфо.Фракция <Просвещённая Армения> (<Лусавор Айастан>) не согласна с выдвижением оппозицией кандидатуры Вазгена Манукяна на должность премьер-министра Республики Армения. Об этом стало известно по итогам встречи представителя АРФД Ишхана Саателяна с лидером <Просвещённой Армении> Эдмоном Марукяном.

Как написал на своей странице в Фейсбук член фракции <Лусавор Айастан> Геворг Горгисян, в ходе встречи ответы на ряд вопросов, заданных Саателяну касаемо программ предложенного ими кандидата, гарантий в организации справедливых выборов остались неопределенными.

<Мы проинформировали Ишхана Сагателяна, что с уважением относимся к их праву иметь своего кандидата на должность главы правительства, однако считаем, что в этой ситуации переходным премьер-министром может быть избран человек, который не сжигал мосты ни с одной из сторон, у которого есть конкретная политическая команда, способная нести ответственность за своего премьера>, - рассказал Горгисян.

Он сообщил, что согласно решению Совета управления партии, <Просвещённая Армения> выдвигает своего кандидата на пост премьер-министра Армении, лидера партии - Эдмона Марукяна.

<Мы попросили Ишхана Сагателяна передать нашу позицию остальным 16 политическим силам>, - подчеркнул он.