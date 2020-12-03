Четверг, 3 Декабря 2020 19:09

АрмИнфо.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала два важнейших, на ее взгляд компонента примирения народов Армении и Азербайджана.

Так, 3 декабря в ходе еженедельного брифинга отвечая на соответствующий вопрос, Захарова отметил, что одним из важнейших компонентов по ее мнению для этого является политическая воля руководства соответствующих сторон, без которого не возможна работа в этом направлении. А вторая, по ее словам, это системная работа всех вовлеченных сторон - госструктур, представителей гражданского общества и др. Однако, по словам Захаровой, это не взаимоисключает остальных компонентов.

При этом она не стала комментировать вопрос о сроках возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах, заметив, что не может отделять временные рамки и может представить ту ситуацию, которая сейчас фиксируется на местах.