Arminfo.info




﻿
 Четверг, 3 Декабря 2020 19:09
Марианна Мкртчян

Мария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и Азербайджана

Мария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и Азербайджана

АрмИнфо.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала два важнейших, на ее взгляд компонента примирения народов Армении и Азербайджана.

Так, 3 декабря в ходе еженедельного брифинга отвечая на соответствующий вопрос, Захарова отметил, что одним из важнейших компонентов по ее мнению для этого является политическая воля руководства соответствующих сторон, без которого не возможна работа в этом направлении.  А вторая, по ее словам, это системная работа всех вовлеченных сторон - госструктур, представителей гражданского общества и др. Однако, по словам Захаровой, это не взаимоисключает остальных компонентов.

При этом она не стала комментировать вопрос о сроках возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах, заметив, что не может отделять временные рамки   и может представить ту ситуацию, которая сейчас фиксируется на местах.


Лента новостей
В оппозиции разногласия: <Просвещённая Армения> выдвинула своего лидера кандидатом на пост премьер-министраВ оппозиции разногласия: <Просвещённая Армения> выдвинула своего лидера кандидатом на пост премьер-министра
Мария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и АзербайджанаМария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и Азербайджана
На улицах Еревана проходят акции неповиновения. Сформирован Совет по спасению родины  На улицах Еревана проходят акции неповиновения. Сформирован Совет по спасению родины  
Москва: Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороныМосква: Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороны
Оппозиционер: СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер-министраОппозиционер: СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер-министра
Оппозиция достигла консенсуса в вопросе выдвижения единого кандидата на пост премьер- министраОппозиция достигла консенсуса в вопросе выдвижения единого кандидата на пост премьер- министра
Роль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничестваРоль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничества
Братья Есаян готовы содействовать развитию услуг связи в АрцахеБратья Есаян готовы содействовать развитию услуг связи в Арцахе
Америабанк и в 2020 году признан Америабанк и в 2020 году признан "Лучшим банком Армении" по версии журнала The Banker
Министр юстиции: В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитетМинистр юстиции: В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитет
Лавров: Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребованЛавров: Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован
Артур Ванецян: Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Вазгена МанукянаАртур Ванецян: Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Вазгена Манукяна
В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в КарабахеВ Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе
Глава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного КарабахаГлава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха
Главы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работГлавы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работ
Ушел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий АтбашянУшел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий Атбашян
Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕПредседатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ
Азербайджан опубликовал данные о погибших в КарабахеАзербайджан опубликовал данные о погибших в Карабахе
Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группыПредседатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы
Дашнакские организации мира призвали Никола Пашиняна уйти в отставкуДашнакские организации мира призвали Никола Пашиняна уйти в отставку
МИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с АрмениейМИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Арменией
НКР выступила за размещение российской военной базы в регионеНКР выступила за размещение российской военной базы в регионе
Эрдоган примет участие в военном параде в БакуЭрдоган примет участие в военном параде в Баку
Настоятель монастыря Дадиванк выразил благодарность РФ за миротворческую миссиюНастоятель монастыря Дадиванк выразил благодарность РФ за миротворческую миссию
Ардшинбанк совместно с международной платежной системой RIA запускают акциюАрдшинбанк совместно с международной платежной системой RIA запускают акцию
Студенты, принимавшие участие в боевых действиях, получат государственное содействие в виде компенсации по  оплате за обученияСтуденты, принимавшие участие в боевых действиях, получат государственное содействие в виде компенсации по  оплате за обучения
Бывший армянский олигарх обвиняется в незаконном присвоении земельБывший армянский олигарх обвиняется в незаконном присвоении земель
В Армении выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусом
ПА намерена представить законопроект о материальном содействии семьям военнопленных и пропавших без вестиПА намерена представить законопроект о материальном содействии семьям военнопленных и пропавших без вести
Америабанк 7 декабря запустит на рынок очередные транши облигаций - драмовых на 5 млрд и долларовых на $15 млнАмериабанк 7 декабря запустит на рынок очередные транши облигаций - драмовых на 5 млрд и долларовых на $15 млн
"Аврора" скоординирует помогающих Арцаху волонтеров
Гражданам Армении и Арцаха, приютивших жителей Карабаха, лишившихся крова по причине потери имущества на неподконтрольных территориях, будет оказано финансовое содействиеГражданам Армении и Арцаха, приютивших жителей Карабаха, лишившихся крова по причине потери имущества на неподконтрольных территориях, будет оказано финансовое содействие
Политик: Внеочередные выборы можно проводить лишь после того как улягутся страстиПолитик: Внеочередные выборы можно проводить лишь после того как улягутся страсти
Прогноз: Внеочередные выборы в Армении неминуемыПрогноз: Внеочередные выборы в Армении неминуемы
Правительство РА окажет содействие семьям, имущество которых пострадало в результате артиллерийских обстрелов со стороны АзербайджанаПравительство РА окажет содействие семьям, имущество которых пострадало в результате артиллерийских обстрелов со стороны Азербайджана
Омбудсмены Армении и Арцаха подготовили 5-й доклад о зверствах азербайджанских ВС в отношении захваченных этнических армян и тел погибшихОмбудсмены Армении и Арцаха подготовили 5-й доклад о зверствах азербайджанских ВС в отношении захваченных этнических армян и тел погибших
В бельгийском законодательном органе одобрили резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана  против Нагорного КарабахаВ бельгийском законодательном органе одобрили резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана  против Нагорного Карабаха
Российский миротворческий контингент продолжает разминирование местности и восстановление учебного процесса в школах КарабахаРоссийский миротворческий контингент продолжает разминирование местности и восстановление учебного процесса в школах Карабаха
Глава МИД Армении рассказал итальянскому коллеге об азербайджанской агрессии против Арцаха и дестабилизирующей роли ТурцииГлава МИД Армении рассказал итальянскому коллеге об азербайджанской агрессии против Арцаха и дестабилизирующей роли Турции
Омбудсмен рассказал представителям организации Human Rights Watch о пытках над армянами, попавшими в азербайджанский пленОмбудсмен рассказал представителям организации Human Rights Watch о пытках над армянами, попавшими в азербайджанский плен
Участники Участники "Шествия достоинства" намерены с завтрашнего дня начать перекрывать улицы Еревана
Глава МИД Армении обсудил с делегацией МККК вопрос обмена пленными и военнопленнымиГлава МИД Армении обсудил с делегацией МККК вопрос обмена пленными и военнопленными
Арцвик Минасян: Правительство Армении продолжает ослаблять странуАрцвик Минасян: Правительство Армении продолжает ослаблять страну
Араик Арутюнян провел встречу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате арцахской войныАраик Арутюнян провел встречу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате арцахской войны
ЕСПЧ пересмотрел свое решение и отменил промежуточную меру в отношении ТурцииЕСПЧ пересмотрел свое решение и отменил промежуточную меру в отношении Турции
В Ереване началось В Ереване началось "Шествие достоинства", с требованием отставки премьер-министра Армении
Новый год в Армении пройдет без главной елкиНовый год в Армении пройдет без главной елки
Власти Армении намерены отменить ряд запретов, введенных в стране из-за военного положенияВласти Армении намерены отменить ряд запретов, введенных в стране из-за военного положения
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 декабря
В ОДКБ заявили, что планируют развивать свой миротворческий потенциалВ ОДКБ заявили, что планируют развивать свой миротворческий потенциал
Журналистские организации требуют расследования инцидента, в связи с насилием в отношении оператора телеканала Журналистские организации требуют расследования инцидента, в связи с насилием в отношении оператора телеканала "Еркир Медиа"
Вице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленнымиВице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленными
Генпрокуратура: Информация о том, что представителями партии ГД раздавалось оружие и военная форма не подтвердиласьГенпрокуратура: Информация о том, что представителями партии ГД раздавалось оружие и военная форма не подтвердилась
Вице-премьер Армении встретился с послом РоссииВице-премьер Армении встретился с послом России
Президент РФ: Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблемПрезидент РФ: Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем
МО РА: Первой группе солдат-срочников, служащих в Карабахе и прошедших войну, предоставлен отпускМО РА: Первой группе солдат-срочников, служащих в Карабахе и прошедших войну, предоставлен отпуск
Турция заявила о строительстве совместного с РФ центра по КарабахуТурция заявила о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху
Нейтралитет – основа экономической стабильностиНейтралитет – основа экономической стабильности
Адвокат: Суд отказал бывшему суперминистру в выезде на лечение в ГерманиюАдвокат: Суд отказал бывшему суперминистру в выезде на лечение в Германию
Ивета Тоноян анонсировала митинг оппозиции на 5 декабря в 15:00 на площади СвободыИвета Тоноян анонсировала митинг оппозиции на 5 декабря в 15:00 на площади Свободы
Читать больше



Эксперты
Прогноз: В следующий раз армянское общество будет внимательнее к своему выборуПрогноз: В следующий раз армянское общество будет внимательнее к своему выбору
Прогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и ИраномПрогноз: Террористы вокруг Арцаха станут ключевым поводом будущего конфликта Турции с Россией и Ираном
Прогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будетПрогноз: Драматических изменений в вопросе суверенитета Армении не будет
Прогноз: Арцах может стать для Азербайджана троянским конемПрогноз: Арцах может стать для Азербайджана троянским конем
Таймер будущего взрываТаймер будущего взрыва
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности