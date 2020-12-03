Четверг, 3 Декабря 2020 17:29

АрмИнфо.В вопросе выдвижения Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на должность премьер-министра от оппозиции у нас был полный консенсус. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

Депутат подчеркнула, что оппозиция сделала свой выбор с учетом политического стажа Вазгена Манукяна. "Манукян внес огромный вклад в строительство Армении. Мы, 17 оппозиционных партий окажем полное содействие ему. Будем по мере возможности помогать советом или опытом", - заметила Тоноян.

Что касается дальнейших действий ППА в парламенте, Тоноян заметила, что в условиях военного положения технически невозможно организовать процесс импичмента. "Однако, рано или поздно военное положение будет отменено. Более того, хочу заметить, что во фракции "Мой шаг" есть настоящие патриоты, сердце которых болит за родину. Они тоже понимают, что капитуляционное правительство больше не может оставаться у власти. Уверена, что с учетом этого они примут верное решение", - заметила депутат.

Также Тоноян подчеркнула, что новый состав правительства и премьер-министр будут временными. "Затем в стране состоятся парламентские выборы, и общественность сможет сама избрать новый парламент, который сформирует правительство, которое будет пользоваться доверием народа", - подчеркнула депутат.

Что касается позиции третьей парламентской фракции "Просвещенная Армения", то по словам Тоноян, обсуждений с ней в связи с кандидатурой Вазгена Манукяна еще не было. "Однако, мы уверены, что ПА поддержит нас. Так как "Просвещенная Армения" согласна с тем, что Никол Пашинян должен уйти в отставку", - заявила депутат.

Тоноян особо подчеркнула, что оппозиция не намерена аннулировать Трехстороннее соглашение по Карабаху, однако, в этом документе есть скрытые пункты, которые можно использовать в интересах Армении. Поэтому нам нужен новый представитель, который будет вести переговоры. Пока у Никола Пашиняна есть возможность добровольно уйти в отставку, он просто обязан ею воспользоваться", - заключила депутат.