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 Четверг, 3 Декабря 2020 17:26

Роль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничества

Роль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничества

АрмИнфо.Нейтралитет дал возможность туркменскому государству обрести высокий статус мирового центра созидательного мира. Развитие целенаправленных отношений с Организацией Объединенных Наций по стратегически важным вопросам и задачам стратегического характера международной повестки дня является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Отношение туркменского государства к роли этой организации в современном мире так охарактеризовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов: «Мы рассматриваем эту организацию как опору всей современной системы сотрудничества во всем мире». А это создает базу для решения актуальных проблем современности, всестороннему содействию дальнейшему углублению международных отношений, направленных на укрепление всеобщего мира и безопасности, для активного и эффективного участия в сотрудничестве по ним на региональном и глобальном уровне, для новых предложений и инициатив Туркменистана, последовательно выдвигаемых на рассмотрение мирового сообщества с высокой трибуны ООН.    

Благодаря всесторонне успешному осуществлению глубоко обоснованной внешней политики лидера туркменского государства отношения между Туркменистаном и ООН вышли на новый качественный уровень. Ярким тому свидетельством в последние годы явилось избрание Туркменистана членом ряда структур ООН, в том числе на руководящие должности. В частности, следует отметить, что Туркменистан был избран в состав Исполнительного комитета ЮНЕСКО на 2013-2017 г.г. и в члены Исполнительного комитета Программы Верховного Комиссара ООН по беженцам на постоянной основе. Также в апреле 2015 года Туркменистан был избран в состав Испольнительного совета структуры ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин на 2016-2018 г.г., в членом Совета Управляющих Программы ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) на 2016-2019 г.г.

В качестве вспомогательных органов Экономического и Социального Совета ООН функционирует девять целевых, т.е. профильных комиссий. Следует отметить, что в 2016 году Туркменистан одновременно был избран в состав трех из этих комиссий, а именно в Комиссию по науке и технике в интересах развития на 2017-2020 г.г., в Комиссию народонаселения и развития на 2016-2020 г.г. и в Комиссию по науке и технике в интересах развития на 2014-2016 г.г.

В частности, следует отметить участие Туркменистана в решении всех вопросов повестки дня ООН и особое значение в рамках сотрудничества с важнейшими структурами по решению ряда важных функций. Для развития эффективного экономического сотрудничества по продвижению новых начинаний наше государство сотрудничает с такими влиятельными структурами как Экономический и социальный Совет ООН, Европейская экономическая комиссия, Экономический и социальный Совет по региону Азии и Тихого Океана.

Проведение крупных международных форумов при поддержке ООН в стране является доказательством активного участия Туркменистана во всех мероприятиях. Гармоничный рост сотрудничества Туркменистана и ООН и открытие Постоянного посольства Туркменистана при ООН в Женеве является этому свидетелем. Важность сотрудничества туркменского государства в международной системе и его роль сегодня является бесспорным. Участие Туркменистана в мировой политике, открытость и ясность системы внешней политики, всесторонней поддержки в переговорах по укреплению общей стабильности и безопасности, а также рост в эффективном развитии регионального и межрегионального сотрудничества является основами в результативной работы в пространстве глобальной политике Туркменистана. Доказательством этому служит участие Туркменистана на высшем уровне в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. На сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 2016 года избрание Туркменистана вице-председатель 71 сессии Генеральной Ассамблеи отметил высший рубеж окрепшего международного авторитета. Избрание Туркменского государства вице-премьером 71 сессии Генеральной Ассамблеи, начавшей свою работу 13 сентября 2016 года, показывает еще одну высокую степень международного авторитета страны. Хочется с гордостью отметить то, что Туркменистан и ранее исполнял обязанности вице-председателя 58, 62, 64, 68 сессий Генеральной Ассамблеи ООН. А это показывает всемирное признание внешней политики государства, основанной на миролюбии.

10 декабря 2007 года в городе Ашхабад открылся Региональный центр превентивной дипломатии ООН для Центральной Азии. Создание этого центра благоприятствует мирному и гармоничному развитию регионов мирового сообщества, созданию условий, необходимых для сотрудничества стран Центральной Азии, а также ООН и других авторитетных структур. А само создание этого центра в Ашхабаде является символом большого доверия и уважения к Нейтральному Туркменистану. Туркменское государство расширенное сотрудничество с центром в решении всех проблем, существующих в Центральной Азии.

Глава Туркменистана выдвигает на международной арене крупномасштабные внешнеполитические инициативы, которые находят большую поддержкой. За последние годы Туркменистан выдвинул с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН инициативы, имеющие мировое значение:

- разработать универсальный инструмент для ООН, обеспечивающий безопасную работу международной инфраструктуры по экспорту энергии, существование в одинаковых и равноправных условиях запасы энергии;

- создать группу спонсорства ООН для разработки международного инструментов по транзиту энергоресурсов;

- предусматривая выгоды всех государств и местности в работе по решению проблем с водой в Центральной Азии, на основе активного участия международных организаций смотреть на общеустановленные требования как важное условие решения этой проблемы и другие.

Туркменистан систематически акцентирует изменения некоторых сторон Организации Объединенных Наций и привод к увеличению пользы. Акцентируется важность завоевания тесного сотрудничества и развития Совета Безопасности. Наряду с реформами, должен сохраниться универсальный характер ООН, и он должен оставаться важным орудием развития и всеобщего мира.   

25 сентября 2015 года в Нью-Йорке на 70-ой сессии ГА ООН Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении, отметив, что новая Повестка дня, изложенная в 17 Всеобщих целях и 169 задачах Повестки дня об устойчивом развитии на период после 2015 года, включает в себя основные подходы к решению проблем развития, сказал, что наша страна исправно будет принимать участие в их реализации.

Как видим, Туркменистан сочетает свою позитивную международную политику с предложениями, направленными на решение важных задач, стоящих перед человечеством. Наше государство направляет свои колоссальные запасы природных богатств, возможности выгодного географического положения на мирную жизнь стран, регионов и народов, развитие торгово-экономических и культурной связей.

Глава государства отмечает, что «Мы всегда открыто заявляем о нашей готовности направить правовой статус нейтралитета нашего государства на обеспечение мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития в Центральной Азии», и прилагает большие усилия для реализации этих задач. Открытие в столице Туркменистана городе Ашхабаде Регионального Центра превентивной дипломатии для Центральной Азии создало новый фундамент для решения существующих в регионе задач на основе сотрудничества.

Большинство государств региона, являясь независимыми, избрали свой путь развития. Их роль в международных отношениях растет день за днем. В этом регионе немало задач мирового и регионального уровня, ожидающих своего решения.

9 октября 2008 года в столице Киргизии городе Бишкек на встрече глав государств СНГ, а также глав государств Центральной Азии был осуществлен поиск решения тех задач. Особого внимания заслуживают результаты встречи, на которой были рассмотрены комплексные задачи, связанные с водно-энергетическим состоянием региона. Инициатива Президента Туркменистана, направленная на решение водных проблем, имела большое значение в проведении на высоком уровне обсуждения этих задач. Основательные идеи Президента о том, что все задачи по региональному водопользованию в Центральной Азии должны решаться на основе принципов взаимоуважения и общепризнанных норм и принципов международного права, имеют фундаментальный характер.


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