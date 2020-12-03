Четверг, 3 Декабря 2020 17:09

АрмИнфо.Мы сделаем все возможное и невозможное не только для развития телекома в Армении, но и Арцаха. Об этом в ходе пресс-конференции 3 декабря заявил сооснователь новой телекоммникационной компании TEAM Telecom, один из собственников компании Telecom Armenia (ранее VEON Armenia) Александр Есаян.

Он пояснил, что речь идет не только об отмене роуминга, но также о повышении качества связи и услуг телекоммуникационной сферы Республики Арцах. <Не важно, это будет профессиональная поддержка, или техническая. Главное, что мы готовы внедрить все свои возможности в этом направлении>, - подчеркнул он.

В свою очередь Айк Есаян напомнил, что услуги роуминга в Арцахе сегодня полностью аннулированы, а в течение года граждане бесплатно пользуются телеком-услугами. <Уверен, если подобный подход сохраниться, мы найдем золотую середину для того, чтобы наши абоненты максимально удобным образом звонили в Карабах. Данный вопрос еще окончательно не решен>, - заметил он.

Отметим, что в рамках рабочей повестки президент Арцаха принял братьев Есаян, с которыми обсудил вопросы, касающиеся развития телекоммуникационной сферы в Арцахе. Сообщается, что была достигнута договоренность о сотрудничестве, в рамках которого будет предоставлена значительная техническая и профессиональная помощь, что существенно повысит качество услуг связи в Арцахе.

Президент НКР, в частности, сообщил, что в ближайшее время всем операторам, действующим на территории Республики Армения, будет предоставлена возможность для осуществления деятельности в Арцахе. <Я поручил правительству провести переговоры в данном направлении, которые, в целом, можно считать успешными. Следовательно, могу заверить, что уже в начале следующего года у нас будет связь, соответствующая по своему качеству и ценам услугам связи в Республике Армения. При этом дополнительная плата за роуминг сотовой связи взиматься не будет>, - сообщил Араик Арутюнян.