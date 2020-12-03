Четверг, 3 Декабря 2020 16:31

АрмИнфо.Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован. Об этом в своем обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При это он добавил, что достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации.

<Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ>, - сказал российский министр.

По убеждению Лаврова, ОБСЕ может вернуться к своим истокам - роли опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности во всех ее измерениях.

<Ключ к этому находится в руках государств-участников, которые должны проявить политическую волю к компромиссам, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству. Хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, а шведских коллегам - успехов как будущим председателям ОБСЕ>, - заключил глава МИД РФ.