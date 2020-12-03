Четверг, 3 Декабря 2020 16:02

АрмИнфо.Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха. Об этом, как передает РИА Новости, 3 декабря, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция в контакте с американскими и российскими партнерами участвует на всех уровнях в поисках мирного долгосрочного решения в Карабахе", - сказал он.