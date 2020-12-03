Четверг, 3 Декабря 2020 15:17

АрмИнфо. Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян, находящийся в Арцахе, провел встречу с главой Армии обороны НКР Микаэлом Арзуманяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Арзуманян представит текущую ситуацию на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск, рассказал о работах, проводимых на передовой и ходе строительства новых инфраструктур.

Он также проинформировал, что для дальнейшего полноценного выполнения задач и обеспечения безопасности Арцаха осуществляется переформирование войск, а также пересмотр задач подразделений и их структура.

В свою очередь Арутюнян указал на важность проводимых в АО НКР всеобъемлющих работ, заверив, что предприняты все возможные действия для пересмотра и максимального укрепления системы безопасности двух армянских республик.

Были также затронуты вопросы взаимодействия с российским миротворческим контингентом. Арутюнян также побывал в Государственной службе по Чрезвычайным ситуациям Арцаха, побеседовал с личным составом, задействованном в поисковых операциях тел погибших, указал на необходимость увеличения численности поисковой команды.

Арутюнян также принял участие во встрече с родными пропавших без вести и оказавшихся в плену.

Глава армянского оборонного ведомства отметил, что созданная в Ереване межведомственная структура, ведет круглосуточные переговоры с азербайджанской и российской сторонами, Международным комитетом Красного Креста - с целью повышения интенсивности поисковых операций и расширения поисковых территорий.

Арутюнян также добавил, что лично находится в контакте с российской стороной по вопросам возвращения лиц, оказавшихся в плену и поиска тел погибших.