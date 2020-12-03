Четверг, 3 Декабря 2020 15:14

АрмИнфо.Ушел из жизни заслуженный летчик СССР, бывший начальник ГУГА советской и независимой Армении Дмитрий Атбашян. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Один из самых авторитетных специалистов в области отечественной авиации ушел из жизни на 82 году.

Дмитрий Атбашьян родился в 1938 году в Сухуми. Окончил Киевский институт инженеров Гражданской авиации (КИГА) в 1971 году по специальности - авиационный инженер по эксплуатации самолетов и двигателей. С 1971 по 1987 годы был начальником Армянского управления гражданской авиации МГА СССР.

Дмитрий Атбашьян более 17 лет возглавлял гражданскую авиацию Армении. Он был сторонником развития малой авиации и инициатором создания в стране малых аэропортов в различных отдаленных регионах страны. Под его руководством и при непосредственном участии в Армении были спроектированы, построены или полностью реконструированы 13 аэропортов (<Звартноц>, <Эребуни>, <Гюмри> и <Сисиан>, <Капан> и др), создана материально-техническая база эксплуатации самолетов ЯК-40, ТУ-134, ТУ-154, ИЛ-86 и вертолетов Ми-8, реструктурировано воздушное пространство Армении.

Атбашян создавал сеть местных воздушных линий, активно внедрял современные автоматизированные средства аэронавигации, управления и контроля полетов, создана учебная база для подготовки и поддержания профессиональной подготовки летного и инженерно- технического персонала с использованием компьютерных технологий, организован крупнейший в гражданской авиации СССР ремонтно-строительный трест <Армавиаремстрой>, укомплектованы национальными кадрами все службы и авиапредприятия.

Родина не всегда была благодарна Атбашяну за его большие заслуги. После обретения независимости по надуманному обвинению с участием первого президента Левона Тер-Петросяна и главы правительства Хосрова Арутюняна Атбашян был арестован прямо в правительственной приемной. Однако следствию так и не удалось найти компромат на <советского летчика> и руководство независимой Армении отстало от него.

В 2000-х годах под непосредственным руководством Атбашяна в столице НКР Степанакерте был спроектирован и построен новый гражданский аэропорт. К сожалению, Атбашян так и не стал свидетелем начала функционирования Степанакертского аэропорта.

Атбашян - заслуженный летчик СССР, дважды удостаивался Ордена Трудового Красного Знамени. Награжден медалью <Благодарности> за заслуги перед НКР.