Четверг, 3 Декабря 2020 15:08

АрмИнфо.Представитель ФРГ Хельга Шмид будет назначена генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил 3 декабря действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов", - сказал Рама.

"Я призываю всех вас помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года", - добавил председатель.

Согласование и утверждение четырех новых представителей ОБСЕ требует консенсуса всех 57 государств-участников. Эти посты остались вакантными с 18 июля 2020 года после того, как постоянные представители государств- участников при ОБСЕ из-за разногласий не смогли согласовать вопрос ни переназначения, ни временного продления полномочий прежних руководителей органов ОБСЕ. Албанское председательство в сентябре рекомендовало участникам организации предложить новые кандидатуры для их назначения на СМИД ОБСЕ. Изначально были определены 11 кандидатов на четыре поста: 10 из Европы, 1 из Казахстана.

Дипломатические источники отмечали, что фаворитом на пост генсека выступает немка Хельга Шмид, на пост директора БДИПЧ - итальянец Маттео Мекаччи, на пост верховного комиссара по делам нацменьшинств - казахстанец Кайрат Абдрахманов, на пост представителя по свободе СМИ - португалка Мария Тереза Рибейру. Четыре кандидатуры предварительно были согласованы постоянными представителями государств - участников ОБСЕ. Назначение этих кандидатур на посты руководителей исполнительных структур ожидается к завершению работы СМИД.