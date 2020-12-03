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АрмИнфо. Переговоры по Нагорному Карабаху должны быть продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ для полноценного урегулирования ситуации. Об этом заявил 3 декабря действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
"Я рад, что боевые действия прекратились. Настало время выполнять соответствующие обязательства. Выражаю полную поддержку инициативам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возобновлению переговорного процесса. Субстантивные переговоры должны продолжаться", - сказал председатель ОБСЕ, которого цитирует ТАСС.
По его словам, переговоры должны привести к всеобъемлющему мирному и устойчивому урегулированию нагорнокарабахского конфликта.
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|МИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Арменией
|НКР выступила за размещение российской военной базы в регионе
|Эрдоган примет участие в военном параде в Баку
|Настоятель монастыря Дадиванк выразил благодарность РФ за миротворческую миссию
|Ардшинбанк совместно с международной платежной системой RIA запускают акцию
|Студенты, принимавшие участие в боевых действиях, получат государственное содействие в виде компенсации по оплате за обучения
|Бывший армянский олигарх обвиняется в незаконном присвоении земель
|В Армении выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусом
|ПА намерена представить законопроект о материальном содействии семьям военнопленных и пропавших без вести
|Америабанк 7 декабря запустит на рынок очередные транши облигаций - драмовых на 5 млрд и долларовых на $15 млн
|"Аврора" скоординирует помогающих Арцаху волонтеров
|Гражданам Армении и Арцаха, приютивших жителей Карабаха, лишившихся крова по причине потери имущества на неподконтрольных территориях, будет оказано финансовое содействие
|Политик: Внеочередные выборы можно проводить лишь после того как улягутся страсти
|Прогноз: Внеочередные выборы в Армении неминуемы
|Правительство РА окажет содействие семьям, имущество которых пострадало в результате артиллерийских обстрелов со стороны Азербайджана
|Омбудсмены Армении и Арцаха подготовили 5-й доклад о зверствах азербайджанских ВС в отношении захваченных этнических армян и тел погибших
|В бельгийском законодательном органе одобрили резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха
|Российский миротворческий контингент продолжает разминирование местности и восстановление учебного процесса в школах Карабаха
|Глава МИД Армении рассказал итальянскому коллеге об азербайджанской агрессии против Арцаха и дестабилизирующей роли Турции
|Омбудсмен рассказал представителям организации Human Rights Watch о пытках над армянами, попавшими в азербайджанский плен
|Участники "Шествия достоинства" намерены с завтрашнего дня начать перекрывать улицы Еревана
|Глава МИД Армении обсудил с делегацией МККК вопрос обмена пленными и военнопленными
|Арцвик Минасян: Правительство Армении продолжает ослаблять страну
|Араик Арутюнян провел встречу с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в результате арцахской войны
|ЕСПЧ пересмотрел свое решение и отменил промежуточную меру в отношении Турции
|В Ереване началось "Шествие достоинства", с требованием отставки премьер-министра Армении
|Новый год в Армении пройдет без главной елки
|Власти Армении намерены отменить ряд запретов, введенных в стране из-за военного положения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 декабря
|В ОДКБ заявили, что планируют развивать свой миротворческий потенциал
|Журналистские организации требуют расследования инцидента, в связи с насилием в отношении оператора телеканала "Еркир Медиа"
|Вице-премьер Армении представил делегации Красного Креста подходы Армении в вопросе обмена пленными
|Генпрокуратура: Информация о том, что представителями партии ГД раздавалось оружие и военная форма не подтвердилась
|Вице-премьер Армении встретился с послом России
|Президент РФ: Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем
|МО РА: Первой группе солдат-срочников, служащих в Карабахе и прошедших войну, предоставлен отпуск
|Турция заявила о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху
|Нейтралитет – основа экономической стабильности
|Адвокат: Суд отказал бывшему суперминистру в выезде на лечение в Германию
|Ивета Тоноян анонсировала митинг оппозиции на 5 декабря в 15:00 на площади Свободы
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