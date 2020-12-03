Четверг, 3 Декабря 2020 15:06

АрмИнфо. Переговоры по Нагорному Карабаху должны быть продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ для полноценного урегулирования ситуации. Об этом заявил 3 декабря действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Я рад, что боевые действия прекратились. Настало время выполнять соответствующие обязательства. Выражаю полную поддержку инициативам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возобновлению переговорного процесса. Субстантивные переговоры должны продолжаться", - сказал председатель ОБСЕ, которого цитирует ТАСС.

По его словам, переговоры должны привести к всеобъемлющему мирному и устойчивому урегулированию нагорнокарабахского конфликта.