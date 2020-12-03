Четверг, 3 Декабря 2020 15:05

АрмИнфо. Дашнакские организации мира призвали Никола Пашиняна уйти в отставку. Около 50 организаций АРФД в разных странах и регионах мира выступили с заявлениями, в которых резко осудили премьер-министра за подписание 9 ноября Трехстороннего заявления о прекращении огня в Арцахе.

Согласно сообщению АРФД Армении, среди диаспоральных организаций призыв к отставке Пашиняна озвучили Центральный комитет АРФД по Западной Европе, Региональное бюро по оказанию помощи Ливану, Региональное отделение Homenetmen в Ливане, Студенческий союз АРФ Заварян и Союз молодежи Ливана, Центральное правление Армянской ассоциации образования и культуры <Амазгаин>, Центральные комитеты АРФД Северного и Южного Ирана, Центральный комитет АРФД Греции, Армянский национальный комитет Сирии, Центральный комитет АРФ Восточного региона США, Центральный комитет АРФД Западной Америки, Центральный комитет АРФД Южной Америки, ЦК АРФ Болгарии, Великобритании, Канады и др.