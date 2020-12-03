Четверг, 3 Декабря 2020 14:04

АрмИнфо.Российская военная база в Нагорном Карабахе усилила бы безопасность и стабильность в регионе на долгосрочной основе, считает советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян. При этом Бабаян высказал опасения относительно боевиков, которые могут выйти из подчинения Турции. Об этом сообщает <Коммерсант>.

<Как эксперт, гражданин и политический деятель этой страны я считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. Судите сами. У России очень мощный геополитический потенциал. Но что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности. По крайней мере, размещение базы намного усилило бы безопасность и стабильность здесь, причем на долгосрочную перспективу>, - сказал Бабаян.