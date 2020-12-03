Четверг, 3 Декабря 2020 13:36

АрмИнфо.Ардшинбанк совместно с международной платежной системой RIA запускают акцию, которая продлится до 28 февраля 2021 года. В рамках акции денежные переводы из Армении в Украину, Грузию и Молдову можно будет осуществить с комиссией 0,8% вместо прежних 1-1,6%. Валюта переводов – доллары США и Евро.

Перевод можно осуществить в любом из филиалов Ардшинбанка. Комиссия за перевод взимается с отправителя. Перевод доступен к выплате уже через несколько минут после отправки получателю.

Ардшинбанк обладает одной из самых широких филиальных сетей по Армении – 60 филиалов. Партнерами банка являются крупнейшие мировые системы денежных переводов. В 2020 году Ардшинбанк признан Лучшим банком Армении по версии журналов Global Finance и «Euromoney». Global Financeн признал Ардшинбанк и самым надежным банком Армении 2020 года, а журнал The Banker издательства Financial Times признал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка “Сделкой года 2020” в Европе.