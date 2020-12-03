Четверг, 3 Декабря 2020 13:18

АрмИнфо.Бывший депутат парламента Армении, бывший олигарх Рубен Айрапетян обвиняется в незаконном присвоении земель. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, в 2010 году специальная комиссия мэрии г.Армавир объявила тендер, победителем которого был признан Айрапетян. Он получил право на застройку земельного участка возле городского парка, сроком на 75 лет.

Бывшему заместителю мэра Армавира и сотруднику юридического отдела мэрии предъявлено обвинение. В качества меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Однако уголовное преследование в отношении Айрапетяна и членов комиссии осуществляться не будет, так как срок давности предполагаемого преступления истёк.