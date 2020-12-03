Четверг, 3 Декабря 2020 12:53

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусом. Было проведено 3.453 тестов.

Как сообщает Единый информационный центр, в общей сложности, в республике было подтверждено 138. 508 случаев коронавируса, выздоровели 113. 228 человек, скончались 2.254, плюс 26 за минувшие сутки.

Было зафиксировано также 578 случаев смерти, плюс 11 за прошедшие сутки, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 22.448 пациентов.