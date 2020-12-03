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 Четверг, 3 Декабря 2020 12:52
Ани Мшецян

ПА намерена представить законопроект о материальном содействии семьям военнопленных и пропавших без вести

ПА намерена представить законопроект о материальном содействии семьям военнопленных и пропавших без вести

АрмИнфо.Фракция <Просвещённая Армения> подготовила пакет законопроектов, направленных на решение вопроса материального обеспечения семей военнопленных и пропавших без вести солдат. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, сейчас действует закон, согласно которому военнослужащие по контракту сохраняют свою официальную ставку, которая, однако, выплачивается только после установления того, попал ли данный военнослужащий в плен или добровольно сдался противнику. По действующему закону фактически попавшие в плен военнослужащие считаются виновными до тех пор, пока не докажут, что они не совершали преступления. То есть, нарушается предусмотренная Конституцией презумпция невиновности. Более того, это совершенно не то отношение, которого заслуживают военнослужащие.

В то же время, закон не предусматривает никакой государственной поддержки родственникам пропавших без вести военнослужащих. В законопроекте предлагается ежемесячно оказывать финансовую помощь семьям пленных военнослужащих и семьям солдат, пропавших без вести, в том числе и добровольно участвовавшим в боевых действиях. В законопроекте также предлагается выплачивать ежемесячное пособие семьям пленных гражданских лиц. 


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