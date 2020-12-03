Четверг, 3 Декабря 2020 12:29

АрмИнфо.Гуманитарная инициатива "Аврора" продолжает помогать жителям Арцаха и рада объявить, что для этой программы наступает новый этап.

Как сообщает инициатива, во время этой фазы созданная <Авророй> сеть позволит связать волонтеров, желающих поделиться с другими своим временем и навыками, с гуманитарными организациями, которым нужна поддержка на местах. В то же время <Аврора> будет по-прежнему напрямую помогать 20 разным проектам с общим бюджетом в 102 млн драмов (200 000 долларов) и проводить международную фандрайзинговую кампанию #AraratChallenge4Artsakh.

За время своей деятельности <Аврора> разработала ряд разнообразных платформы для поиска решений наиболее острых глобальных проблема, накопив при этом уникальный опыт по работе с мотивированными волонтерами. Инициатива также собрала впечатляющую базу контактов 9000 человек, выразивших желание поделиться своим временем или навыками, чтобы помочь <Авроре> и ее проектам. Только на участие в программе мероприятий <Авроры> в 2018 году было подано более 3000 волонтерских заявок.

Когда <Аврора> объявила о поиске волонтеров, желающих поддержать жителей Арцаха, на призыв откликнулись около 300 человек. Теперь команда поможет им связаться с перечисленными ниже проектами.

1. Фонду <Бари Мама> нужно 10-15 волонтеров для упаковки и закупки подарков, а также для организации новогоднего праздника для детей из Арцаха. Специальных навыков не требуется.

2. Организация Bruntsk2020 ищет желающих помогать сортировать, упаковывать и доставлять посылки нуждающимся из Арцаха. Специальных

навыков не требуется.

3. Волонтерский проект Apaven намерен привлекать по 10-15 добровольцев в неделю для изготовления предметов базовой

необходимости для солдат с передовой и беженцев из Арцаха. Предпочтение отдается волонтерам, умеющим шить, однако проект готов обучить нужным навыкам всех откликнувшихся.

4. Инициативе Christmas Miracle for Artsakh нужны волонтеры начиная с 1-го декабря для упаковки подарков для детей. Специальных навыков

не требуется.

5. Project Hope ищет волонтеров, способных помогать детям выполнять домашние задания (в том числе дистанционно), а также учителей,

специалистов по работе с психологическими травмами, фотографов и ассистентов технической поддержки, готовых сотрудничать на добровольных началах.

По мере реализации программы координации волонтеров <Аврора> продолжит принимать заявки от нуждающихся в помощи организаций по адресу [email protected]. Если вы готовы поделиться с выбранными проектами своим временем или навыками, зарегистрируйтесь, пожалуйста, здесь.